Advertisement

لبنان

بلدية اللبوة تفرض حظر تجوّل ليلي على السوريين المقيمين

Lebanon 24
01-07-2025 | 04:50
A-
A+
Doc-P-1385174-638869675817100485.png
Doc-P-1385174-638869675817100485.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
دعت بلدية اللبوة في البقاع الشمالي في بيان السوريين المقيمين في البلدة إلى عدم التجول ضمن نطاق البلدة سيراً او على الدراجات النارية وذلك أبتداءً من الساعة الثامنة مساءً حتى الساعة السادسة صباحاً تحت طائلة المسؤولية وحجز الدراجات النارية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
لوس أنجلوس على صفيح ساخن.. حظر تجوّل بعد ليلة من الفوضى والاعتقالات والتوترات السياسية
lebanon 24
01/07/2025 15:33:11 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلان حظر التجول في مدينة سبوكين شمال غرب الولايات المتحدة بعد اندلاع احتجاجات
lebanon 24
01/07/2025 15:33:11 Lebanon 24 Lebanon 24
شرطة لوس أنجلوس: اعتقال محتجين تجمعوا في وسط المدينة رغم سريان حظر التجول
lebanon 24
01/07/2025 15:33:11 Lebanon 24 Lebanon 24
حظر التجول يدخل حيز التنفيذ في لوس أنجلوس  (العربية)
lebanon 24
01/07/2025 15:33:11 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:26 | 2025-07-01
08:19 | 2025-07-01
08:12 | 2025-07-01
08:07 | 2025-07-01
07:59 | 2025-07-01
07:36 | 2025-07-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24