بلدية اللبوة تفرض حظر تجوّل ليلي على السوريين المقيمين

دعت بلدية اللبوة في في بيان السوريين المقيمين في البلدة إلى عدم التجول ضمن نطاق البلدة سيراً او على الدراجات النارية وذلك أبتداءً من الساعة الثامنة مساءً حتى الساعة السادسة صباحاً تحت طائلة المسؤولية وحجز الدراجات النارية.

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