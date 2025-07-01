لبنان على موعد مع أيام مشمسة... فهل تستمر الأجواء بلا مفاجآت؟

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ان يكون الطقس غدا ، مشمسا الى قليل الغيوم من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة في الداخل بينما تنخفض بشكل طفيف في المناطق الساحلية والجبلية، تنشط الرياح في المناطق الشرقية والشمالية ويتشكل ضباب محلي على المرتفعات المتوسطة ليلا.وجاء في النشرة الآتي:-الحال العامة: طقس صيفي معتاد يسيطر على والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية، ورياح ناشطة شمال شرقي البلاد-الطقس المتوقع في لبنان:الثلاثاء: مشمس إجمالا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، ورياح ناشطة في المناطق البلاد .الأربعاء: مشمس الى قليل الغيوم من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة في الداخل بينما تنخفض بشكل طفيف في المناطق الساحلية والجبلية، تنشط الرياح في المناطق الشرقية والشمالية ويتشكل ضباب محلي على المرتفعات المتوسطة ليلا.الخميس: غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة ، ترتفع نسبة الرطوبة فيزيد الشعور بالحر على الساحل ويتشكل الضباب على المرتفعات فتسوء معه الرؤية احيانا في الفترة المسائية، وتنشط الرياح بخاصة في المناطق الداخلية.الجمعة: قليل الغيوم مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة في المناطق الساحلية والجبلية وانخفاض نسبة الرطوبة.