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لبنان

تحرّك سلمي لموظفي المعاينة أمام الداخلية احتجاجاً على إقفال المراكز

Lebanon 24
01-07-2025 | 05:42
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 نظمت الهيئة التأسيسية لنقابة عمال وموظفي المعاينة الميكانيكية، تحركا سلميا أمام وزارة الداخلية والبلديات، إحتجاجا على استمرار إقفال مراكز المعاينة الميكانيكية.
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