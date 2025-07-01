OMT تطلق خدمة Google Pay لحاملي بطاقتها من Visa

أعلنت شركة OMT في بيان أنها أطلقت رسميًا خدمة Google Pay لحاملي بطاقة OMT من Visa، في خطوة تعكس مواكبتها المستمرة للتطورات الرقمية في قطاع المدفوعات المالية.

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وأوضحت الشركة أن هذه الخدمة تتيح لحاملي بطاقتها إضافة البطاقة إلى محفظة Google واستخدامها لإجراء عمليات دفع غير تلامسية وآمنة عبر أجهزتهم الذكية العاملة بنظام ، سواء في المتاجر أو عبر الإنترنت، داخل وخارجه.وأشارت OMT إلى أن تفعيل الخدمة يتم بسهولة من خلال الدخول إلى تطبيق أو تحميله عبر متجر Google Play، ومن ثم الضغط على خيار "Add to Wallet" واتباع التعليمات المطلوبة للتحقّق من معلومات البطاقة واستكمال عملية التفعيل.وفي هذا الإطار، شدّد الرئيس التنفيذي لشركة OMT على أن إطلاق هذه الخدمة يأتي في إطار الشركة بتقديم حلول دفع مبتكرة ومتطوّرة تواكب المعايير العالمية وتلبّي احتياجات زبائنها، مع الحفاظ على أعلى معايير الأمان والامتثال.وختم البيان بتأكيد OMT التزامها المستمر بتطوير وسائل دفع حديثة ومرنة وآمنة، تواكب متطلبات العصر الرقمي، وتسهم في تبسيط وتسريع عمليات الدفع اليومية للزبائن، ما يعزّز من تجربتهم المصرفية ويواكب تطلعاتهم.