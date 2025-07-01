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لبنان

قرب الحدود مع لبنان... صورة تكشف ما حصل في سوريا ظهر اليوم

Lebanon 24
01-07-2025 | 08:07
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بعد إعلان سوريا عن منع إدخال المحروقات من لبنان، أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ عدداً كبيراً من سائقي السيارات العمومية والخاصة اعتصموا ظهر اليوم، عند معبر جديدة يابوس الحدودي مع لبنان، وقطعوا الطريق لفترة قصيرة داخل الاراضي السورية، إحتجاجاً على القرار.
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وبحسب المعلومات، شهدت الحدود اللبنانية عند نقطة المصنع حركة سير طبيعية.
 
 
 
 
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