قرب الحدود مع لبنان... صورة تكشف ما حصل في سوريا ظهر اليوم

بعد إعلان عن منع إدخال المحروقات من ، أفادت مندوبة " "، أنّ عدداً كبيراً من سائقي السيارات العمومية والخاصة اعتصموا ظهر اليوم، عند معبر جديدة يابوس الحدودي مع لبنان، وقطعوا الطريق لفترة قصيرة داخل الاراضي ، إحتجاجاً على القرار.

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وبحسب المعلومات، شهدت الحدود عند نقطة المصنع حركة سير طبيعية.