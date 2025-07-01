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لبنان

قرار جديد لوزير المالية.. هذه تفاصيله

Lebanon 24
01-07-2025 | 08:47
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أصدر وزير المالية ياسين جابر قراراً مدّد بموجبه مهلة تقديم التصريح الشخصي الخاص بضريبة الأملاك المبنية المتوجبة على العقار أو القسم من العقار عن إيرادات العام 2024 وتسديد الضريبة الناتجة عن التصريح لغاية 31/07/2025.
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