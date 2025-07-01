قرار جديد لوزير المالية.. هذه تفاصيله

أصدر قراراً مدّد بموجبه مهلة تقديم التصريح الشخصي الخاص بضريبة الأملاك المبنية المتوجبة على العقار أو القسم من العقار عن إيرادات العام 2024 وتسديد الضريبة الناتجة عن التصريح لغاية 31/07/2025.

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