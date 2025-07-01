Advertisement

لبنان

مذكرة من مزارعي جديدة الفاكهة الى المسؤولين.. ماذا تضمنت؟

Lebanon 24
01-07-2025 | 09:14
A-
A+
Doc-P-1385287-638869833409061589.jpg
Doc-P-1385287-638869833409061589.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وجه مزارعو بلدة جديدة الفاكهة مذكرة إلى المسؤولين، إعترضوا فيها على قطع مياه الري عن أراضيهم مما يهدد بساتينهم ورزقهم بـ"اليباس".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
القوّات: ملتزمون الحياد في الإنتخابات البلديّة في الفاكهة - الجديدة
lebanon 24
01/07/2025 19:41:44 Lebanon 24 Lebanon 24
رسالة إسرائيليّة لسكان بلدة جنوبيّة... ماذا تضمّنت؟
lebanon 24
01/07/2025 19:41:44 Lebanon 24 Lebanon 24
قليلة السكر.. 12 نوعا من الفاكهة يُنصح بتناولها
lebanon 24
01/07/2025 19:41:44 Lebanon 24 Lebanon 24
الإجاص… الفاكهة السحرية لصحة أفضل!
lebanon 24
01/07/2025 19:41:44 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:00 | 2025-07-01
12:33 | 2025-07-01
12:20 | 2025-07-01
12:13 | 2025-07-01
12:09 | 2025-07-01
12:04 | 2025-07-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24