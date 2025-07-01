لحود من بعبدا: مؤشرات إيجابية لموسم سياحي واعد بعد استقرار الأوضاع

Advertisement

استقبل رئيس الجمهورية في ، وزيرة السياحة لورا ، التي أطلعته على خطة عمل الوزارة للموسم السياحي المقبل والإجراءات المتخذة لإعادة فتح مغارة أمام الزوار.كما تناول اللقاء واقع المهرجانات الدولية المرتقبة هذا الصيف، والتحضيرات الجارية لإطلاقها بعد تحسن الوضع الأمني في البلاد.وأعربت لحود عن تفاؤلها بنجاح الموسم السياحي، مشيرة إلى عودة حركة الحجوزات على صعيد الرحلات الجوية والفنادق والمطاعم، بعدما شهدت تراجعاً بسبب التوترات التي رافقت المواجهات .