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لبنان

لحود من بعبدا: مؤشرات إيجابية لموسم سياحي واعد بعد استقرار الأوضاع

Lebanon 24
01-07-2025 | 10:03
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استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في قصر بعبدا، وزيرة السياحة لورا الخازن لحود، التي أطلعته على خطة عمل الوزارة للموسم السياحي المقبل والإجراءات المتخذة لإعادة فتح مغارة جعيتا أمام الزوار.
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كما تناول اللقاء واقع المهرجانات الدولية المرتقبة هذا الصيف، والتحضيرات الجارية لإطلاقها بعد تحسن الوضع الأمني في البلاد.

وأعربت لحود عن تفاؤلها بنجاح الموسم السياحي، مشيرة إلى عودة حركة الحجوزات على صعيد الرحلات الجوية والفنادق والمطاعم، بعدما شهدت تراجعاً بسبب التوترات التي رافقت المواجهات الإسرائيلية الإيرانية.
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