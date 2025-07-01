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لبنان
محافظ البقاع اجتمع مع مدير مكتب وكالة الأمم المتحدة للهجرة في لبنان
Lebanon 24
01-07-2025
|
10:12
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عقد محافظ
البقاع
القاضي
كمال ابو جوده
في مكتبه في سراي
زحلة
، اجتماعًا مع
ماتيو لوسيانو
مدير مكتب
وكالة الأمم المتحدة للهجرة
في
لبنان
والوفد المرافق.
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وخلال الاجتماع، تمت مناقشة سبل التعاون بين
وكالة الأمم المتحدة
للهجرة وبين محافظة البقاع، لا سيما لناحية مسألة عودة
النازحين
السوريين الى بلدهم.
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