محافظ البقاع اجتمع مع مدير مكتب وكالة الأمم المتحدة للهجرة في لبنان

عقد محافظ القاضي في مكتبه في سراي ، اجتماعًا مع في والوفد المرافق.

Advertisement

وخلال الاجتماع، تمت مناقشة سبل التعاون بين للهجرة وبين محافظة البقاع، لا سيما لناحية مسألة عودة السوريين الى بلدهم.