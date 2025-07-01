Advertisement

لبنان

افتتاح أفران ومخابز للجيش بتمويل ألماني

Lebanon 24
01-07-2025 | 10:16
A-
A+
Doc-P-1385311-638869873841112091.png
Doc-P-1385311-638869873841112091.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أُقيم اليوم في قيادة فوج المدفعية الأول في الكرنتينا حفل افتتاح مشروع إنشاء أفران ومخابز للجيش، بتمويل من السلطات الألمانية، بحضور سفير ألمانيا في لبنان كورت شتوكِل-ستيلفريد، ونائب رئيس الأركان للتجهيز ممثلًا قائد الجيش العماد رودولف هيكل، إلى جانب وفد من السفارة الألمانية وعدد من الضباط.
Advertisement

خلال الحفل، أكد السفير الألماني على عمق علاقات التعاون بين الجيش اللبناني ونظيره الألماني، مشددًا على أهمية دعم المؤسسة العسكرية لدورها الحيوي في حفظ أمن واستقرار لبنان.

بدوره، تلا العميد الركن عماد خريش، نائب رئيس الأركان للتجهيز، رسالة شكر باسم العماد هيكل وسلمها للسفير شتوكِل-ستيلفريد، مشيرًا إلى الدعم المستمر الذي تقدمه ألمانيا للجيش عبر مبادرات متعددة، مؤكدًا أن هذا المشروع سيُعزز القدرات اللوجستية للمؤسسة العسكرية، ومشددًا على أهمية استمرار التعاون بين الجيشين في المستقبل.
مواضيع ذات صلة
الأغذية العالمي: مخابز قليلة عاودت إنتاج الخبز في غزة
lebanon 24
01/07/2025 19:42:58 Lebanon 24 Lebanon 24
افتتاح مهرجان النبيذ بنسخته العاشرة في جبيل
lebanon 24
01/07/2025 19:42:58 Lebanon 24 Lebanon 24
افتتاح معرض في المكتبة الوطنية احياء للذكرى ال80 للعلاقات الدبلوماسية اللبنانية المكسيكية
lebanon 24
01/07/2025 19:42:58 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي في افتتاح سينودس الاساقفة: نحن هنا لنصل إلى الحقيقة الكاملة التي تحرّرنا وتوحّدنا وتطلقنا
lebanon 24
01/07/2025 19:42:58 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:00 | 2025-07-01
12:33 | 2025-07-01
12:20 | 2025-07-01
12:13 | 2025-07-01
12:09 | 2025-07-01
12:04 | 2025-07-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24