افتتاح أفران ومخابز للجيش بتمويل ألماني

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أُقيم اليوم في قيادة فوج المدفعية الأول في حفل افتتاح مشروع إنشاء أفران ومخابز للجيش، بتمويل من السلطات ، بحضور سفير في كورت شتوكِل-ستيلفريد، ونائب للتجهيز ممثلًا العماد ، إلى جانب وفد من وعدد من الضباط.خلال الحفل، أكد السفير الألماني على عمق علاقات التعاون بين ونظيره الألماني، مشددًا على أهمية دعم لدورها الحيوي في حفظ أمن واستقرار لبنان.بدوره، تلا العميد الركن ، الأركان للتجهيز، رسالة شكر باسم العماد هيكل وسلمها للسفير شتوكِل-ستيلفريد، مشيرًا إلى الدعم المستمر الذي تقدمه ألمانيا للجيش عبر مبادرات متعددة، مؤكدًا أن هذا المشروع سيُعزز القدرات اللوجستية للمؤسسة العسكرية، ومشددًا على أهمية استمرار التعاون بين الجيشين في .