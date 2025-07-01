داخل عبوات الشيبس.. يُخفيان المخدّرات ويروّجانها

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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي ـ العامّة البلاغ التّالي:في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها لمكافحة تجارة وترويج المخدّرات وتوقيف المتورطين فيها، وضمن الخطة الأمنية الموضوعة من قبل وحدة الهادفة إلى مكافحة هذه الآفة والحدّ من انتشارها، توافرت معلومات لمكتب مكافحة المخدرات المركزي حول قيام شخصين مجهولين، يستقلان سيارة من نوع “ سيفيك”، بترويج المواد المخدّرة في محلة ، حيث كانا يخفيان المخدّرات داخل “عبوات شيبس”.بناءً على استقصاءات وتحريات مكثّفة نفّذها عناصر المكتب، تم التوصل إلى تحديد هويتيهما، وهما:– ر. م. (مواليد 1984، لبناني) مطلوب بمذكرات عدلية متعددة بجرائم مخدرات– ح. ح. (مواليد 1995، لبناني)بعد رصد ومتابعة دقيقة، تم تحديد مكان وجودهما على متن السيارة المذكورة في محلة جونية، حيث نفذت دورية كميناً محكماً أدى إلى توقيفهما رغم مقاومتهما ومحاولتهما الفرار.بتفتيشهما عثر بحوزتهما على كمية من مادة الكوكايين، بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره /1,710/ دولارًا أميركيًا و/13/ مليون .بالتحقيق معهما، اعترفا بترويج المخدرات لصالح أحد التجار.أُجري المقتضى القانوني بحقهما بناءً على إشارة المختص.