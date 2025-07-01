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لبنان

مجلس التعاون الخليجي يعلن دعمه للبنان… إليكم التفاصيل

Lebanon 24
01-07-2025 | 11:24
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أكدت دول مجلس التعاون الخليجي، يوم الثلاثاء، دعمها لكل ما من شأنه أن يعزز الأمن والاستقرار في لبنان.
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وأكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي على المواقف الثابتة والراسخة لدول مجلس التعاون تجاه لبنان، ودعمها لكل ما من شأنه أن يعزز أمنها واستقرارها، ويسهم في الازدهار والتنمية المستدامة للشعب اللبناني الشقيق.
جاء ذلك خلال استقبال البديوي في مقر الأمانة بالرياض سفير لبنان لدى السعودية فوزي كباره، بمناسبة انتهاء مهام عمله ، وفقا لوكالة الانباء السعودية "واس".

 وأضافت "واس" ان البديوي وسفير بيروت في الرياض "استعرضا خلال اللقاء العلاقات الخليجية اللبنانية، وبحث سبل تنميتها وتعزيزها، ومتابعة التطورات الإيجابية في لبنان، في تحقيق المزيد من الرفاه والأمن للشعب اللبناني الشقيق".
 (سكاي نيوز)
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