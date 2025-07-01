مجلس التعاون الخليجي يعلن دعمه للبنان… إليكم التفاصيل

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أكدت ، يوم الثلاثاء، دعمها لكل ما من شأنه أن يعزز الأمن والاستقرار في .وأكد لمجلس التعاون جاسم محمد البديوي على المواقف الثابتة والراسخة لدول تجاه لبنان، ودعمها لكل ما من شأنه أن يعزز أمنها واستقرارها، ويسهم في الازدهار والتنمية المستدامة للشعب اللبناني الشقيق.جاء ذلك خلال استقبال البديوي في مقر الأمانة بالرياض لدى ، بمناسبة انتهاء مهام عمله ، وفقا لوكالة الانباء السعودية "واس".وأضافت "واس" ان البديوي وسفير في "استعرضا خلال اللقاء العلاقات الخليجية ، وبحث سبل تنميتها وتعزيزها، ومتابعة التطورات الإيجابية في لبنان، في تحقيق المزيد من الرفاه والأمن للشعب اللبناني الشقيق".(سكاي نيوز)