حالات اختناق وانبعاث روائح كريهة... اندلاع حرائق في طرابلس وزغرتا (فيديو وصور)

وفي سياق متصل، شبّ حريق آخر في مكب نفايات في بلدة شنين – قضاء زغرتا، حيث خرجت النيران عن السيطرة بسبب تكدس النفايات في المكب لسنوات طويلة.
الحريق اندلع فجأة دون معرفة الأسباب الدقيقة، ما أدى إلى تصاعد دخان كثيف وكريه الرائحة غطى أجواء المنطقة، مسبّبًا أزمة بيئية وصحية تهدد سكان المنطقة.
ناشد الأهالي وزارة الصحة ووزارة البيئة التدخل العاجل لإخماد الحريق واحتواء تداعياته قبل أن تتفاقم الأضرار الصحية والبيئية.
اندلاع حريق كبير منذ قليل في مكب النفايات بمنطقة بشنين، زغرتا pic.twitter.com/2yXLDiwfsA
— lebanon 24 (@Lebanon24) July 1, 2025
اندلاع حريق كبير منذ قليل في مكب النفايات بمنطقة بشنين، زغرتا pic.twitter.com/2yXLDiwfsA