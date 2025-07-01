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لبنان

حالات اختناق وانبعاث روائح كريهة... اندلاع حرائق في طرابلس وزغرتا (فيديو وصور)

Lebanon 24
01-07-2025 | 11:50
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اندلع حريق مساء اليوم داخل مبنى يقع بجانب "سنتر بكري" مقابل سرايا طرابلس، ما استدعى تدخّل فرق الدفاع المدني التي عملت على إخماد النيران، بموازاة مساندة من فرق الإسعاف التابعة لجهاز الطوارئ والإغاثة.
ووقعت حالات اختناق بين السكان، وفق ما افادت مندوبة "لبنان 24". 

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وفي سياق متصل، شبّ حريق آخر في مكب نفايات في بلدة شنين – قضاء زغرتا، حيث خرجت النيران عن السيطرة بسبب تكدس النفايات في المكب لسنوات طويلة.

الحريق اندلع فجأة دون معرفة الأسباب الدقيقة، ما أدى إلى تصاعد دخان كثيف وكريه الرائحة غطى أجواء المنطقة، مسبّبًا أزمة بيئية وصحية تهدد سكان المنطقة.

ناشد الأهالي وزارة الصحة ووزارة البيئة التدخل العاجل لإخماد الحريق واحتواء تداعياته قبل أن تتفاقم الأضرار الصحية والبيئية.















































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