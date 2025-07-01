حالات اختناق وانبعاث روائح كريهة... اندلاع حرائق في طرابلس وزغرتا (فيديو وصور)

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ووقعت حالات اختناق بين السكان، وفق ما افادت مندوبة " ".

وفي سياق متصل، شبّ حريق آخر في مكب نفايات في بلدة شنين – قضاء ، حيث خرجت النيران عن السيطرة بسبب تكدس النفايات في المكب لسنوات طويلة.

الحريق اندلع فجأة دون معرفة الأسباب الدقيقة، ما أدى إلى تصاعد دخان كثيف وكريه الرائحة غطى أجواء المنطقة، مسبّبًا أزمة بيئية وصحية تهدد سكان المنطقة.

ناشد الأهالي ووزارة البيئة التدخل العاجل لإخماد الحريق واحتواء تداعياته قبل أن تتفاقم الأضرار الصحية والبيئية.