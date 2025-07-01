الكتيبة الكورية أطلقت ورشة خياطة بالتعاون مع بلدية برج رحال

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(الوكالة الوطنية)

أطلقت الكتيبة العاملة ضمن قوات اليونيفيل ورشة خياطة جديدة في بلدة ، بالتعاون مع البلدية، في "خطوة تعكس التزامها المستمر بدعم "، بحسب بيان لليونيفيل.وأكد الكورية "أهمية الشراكة مع "، مشيرا إلى أن "هذا المشروع يأتي في سياق المبادرات التنموية التي تنفذها الكتيبة لدعم السكان المحليين، وتعزيز الصداقة بين الشعبين الكوري واللبناني".، أعرب رئيس بلدية برج رحال عن شكره وامتنانه للكتيبة الكورية على الكريمة، مؤكدا "استعداد البلدية لتقديم كل الدعم اللوجستي لإنجاح المشروع وتوسيعه مستقبلا ليشمل شرائح أوسع من المجتمع".وأوضح البيان ان "هذه الورشة تهدف إلى تمكين المجتمع المحلي من خلال تدريبهن على مهارات الخياطة والتطريز، وتوفير فرص اقتصادية مستدامة لهن، وذلك في إطار مشروع تنموي يسعى لتعزيز قدرات الأفراد وفتح جديدة للعمل".