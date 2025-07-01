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لبنان

الكتيبة الكورية أطلقت ورشة خياطة بالتعاون مع بلدية برج رحال

Lebanon 24
01-07-2025 | 12:33
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أطلقت الكتيبة الكورية العاملة ضمن قوات اليونيفيل ورشة خياطة جديدة في بلدة برج رحال، بالتعاون مع البلدية، في "خطوة تعكس التزامها المستمر بدعم المجتمع المحلي"، بحسب بيان لليونيفيل.
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 وأكد قائد الكتيبة الكورية "أهمية الشراكة مع المجتمع اللبناني"، مشيرا إلى أن "هذا المشروع يأتي في سياق المبادرات التنموية التي تنفذها الكتيبة لدعم السكان المحليين، وتعزيز الصداقة بين الشعبين الكوري واللبناني".

من جهته، أعرب رئيس بلدية برج رحال عن شكره وامتنانه للكتيبة الكورية على هذه المبادرة الكريمة، مؤكدا "استعداد البلدية لتقديم كل الدعم اللوجستي لإنجاح المشروع وتوسيعه مستقبلا ليشمل شرائح أوسع من المجتمع".

وأوضح البيان ان "هذه الورشة تهدف إلى تمكين النساء في المجتمع المحلي من خلال تدريبهن على مهارات الخياطة والتطريز، وتوفير فرص اقتصادية مستدامة لهن، وذلك في إطار مشروع تنموي يسعى لتعزيز قدرات الأفراد وفتح آفاق جديدة للعمل".
(الوكالة الوطنية)
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