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لبنان

رئيس نقابة عمال المخابز: القرار الاخير للضمان تعد على أموال المضمونين

Lebanon 24
01-07-2025 | 14:05
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استنكر رئيس نقابة عمال المخابز في بيروت وجبل لبنان شحادة المصري في بيان ، "القرار الصادر عن مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي رقم 1400 الصادر بتاريخ 2025/6/30 والذي يمنح رئيس واعضاء مجلس إدارة الضمان تقديمات صحية 100 بالمئة على حساب صندوق الضمان والمضمونين، وهذا القرار يشكل تعديا على أموال الضمان والمضمونين وتجاوزا لمبدأ العدالة الاجتماعية والمساواة".
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وسأل: "اين قرارات مجلس الإدارة من حماية المضمونين وهم يذلون امام المستشفيات واقسام الطوارىء ولا يتم ادخالهم إلى المستشفيات من أجل الاستشفاء او إجراء العمليات الجراحية قبل دفع التكاليف المستحقة والدفع بالدولار، وجاء ان قرار مجلس إدارة الضمان الجائر على حساب الضمان والمضمونين، اقر الطبابة درجة أولى و100 بالمئة لهم. إن الصندوق الوطني للضمان هو مكسب للعمال وعلينا الحفاظ عليه وعلى حقوق المضمونين، والدفاع عنه واجب بكل الوسائل، ونحن كنقابة نعتبر ان هذا القرار جائر ومرفوض، وسنتخذ كل الإجراءات القانونية التي كفلها القانون لاسقاطه".

وطالب المصري  "وزير العمل الدكتور محمد حيدر رفض هذا القرار، كما ندعو مجلس إدارة الضمان للتراجع فورا عن هذا القرار".
 
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