Advertisement

لبنان

بعد سماع صوت قوي في البقاع... هذا ما تبيّن

Lebanon 24
01-07-2025 | 14:51
A-
A+
Doc-P-1385429-638870037190972273.jpg
Doc-P-1385429-638870037190972273.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّه لا غارات في منطقة البقاع، موضحةً أن الصوت القوي الذي سُمع ناجم عن عملية تفجير صخور في جرد طاريا.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": سماع صوت قوي في وادي زبقين تبين انه ناجم عن تفجير للجيش
lebanon 24
02/07/2025 00:35:40 Lebanon 24 Lebanon 24
سماع أصوات قوية في صيدا وطرابلس.. وهذا ما تبين
lebanon 24
02/07/2025 00:35:40 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": سماع دوي انفجارات في البقاع نتيجة اعتراض الصواريخ الايرانية
lebanon 24
02/07/2025 00:35:40 Lebanon 24 Lebanon 24
سماع أصوات إنفجار الصواريخ الإعتراضية في البقاع وجنوب لبنان
lebanon 24
02/07/2025 00:35:40 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:20 | 2025-07-01
16:18 | 2025-07-01
16:06 | 2025-07-01
15:50 | 2025-07-01
15:35 | 2025-07-01
15:30 | 2025-07-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24