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لبنان

"قضاة شرف" يقدّمون "اوراق اعتمادهم" للمرجعيات

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
02-07-2025 | 01:45
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يتنافس قضاة أحيلوا على التقاعد ويحملون صفة "قضاة شرف" على دعم ترشيحاتهم لرئاسة وعضوية هيئة دستورية اساسية في لبنان، ويقدمون لهذه الغاية "أوراق اعتمادهم " امام مرجعيات مؤثرة في القرار . ويقابل هؤلاء القضاة ، عدد من المحامين والأساتذة الجامعيين الذين يتنافسون ايضاً على المواقع نفسها ويزورون المرجعيات نفسها ..في انتظار التوافق على"سلة"بين المعنيين تحقق "التوازن" في المحاصصة !
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المصدر: لبنان 24
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