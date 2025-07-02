"قضاة شرف" يقدّمون "اوراق اعتمادهم" للمرجعيات

يتنافس قضاة أحيلوا على التقاعد ويحملون صفة "قضاة شرف" على دعم ترشيحاتهم لرئاسة وعضوية هيئة دستورية اساسية في ، ويقدمون لهذه الغاية "أوراق اعتمادهم " امام مرجعيات مؤثرة في القرار . ويقابل هؤلاء القضاة ، عدد من المحامين والأساتذة الجامعيين الذين يتنافسون ايضاً على المواقع نفسها ويزورون المرجعيات نفسها ..في انتظار التوافق على"سلة"بين المعنيين تحقق "التوازن" في المحاصصة !

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