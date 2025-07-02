في عالم الرياضة… الشباب اللبناني يلمع في الخارج

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لمع مجدداً الشباب اللبناني في مجالات عدة لا سيما الرياضية منها، فتصدرت أسماء لبنانية في الأسابيع والأشهر الماضية، وشكّلت حضورًا لافتًا رغم صغر سنها وخبرتها المحدودة مقارنة بنظرائها الدوليين.ففي رياضة البولو، وعلى الرغم من مرور ثمانية أشهر فقط على بدء تعلّمه ركوب الخيل، تمكّن الشاب اللبناني جاد عبد الرزاق عاشور من تحقيق إنجاز مميز، إذ فاز بالميدالية الذهبية في بطولة البولو الجامعية في . ويُعد هذا الفوز سابقة لبنانية في هذه الرياضة النخبوية التي تتطلب مهارات تقنية عالية، ما يعكس حجم الجهد والتحدي الذي خاضه عاشور لتحقيق هذا الإنجاز في فترة زمنية قصيرة.ومن البولو إلى ، حيث تألق الطفل اللبناني راين أبي نجم، البالغ من العمر 9 سنوات، خلال مشاركته في بطولة لأكاديميات جوفنتوس لعام 2025، التي استضافتها مدينة تورينو بمشاركة 25 فريقاً من 18 دولة. وقدّم راين أداءً لافتًا في مركز الظهير الأيمن وصانع الألعاب، حيث سجّل أهدافاً رائعة ومرر كرات حاسمة، ما أثار إعجاب المدرّبين والمتابعين، واختير كأفضل لاعب في بعض المباريات.أما في رياضة الفروسية، فقد حقق الفارس اللبناني جاد دانا إنجازًا كبيرًا بعدما فاز مع حصانه Itchcock Des Dames بالمركز الأول في بطولة Florida Coast Equipment Grand Prix، البالغة جائزتها 185,000 دولار. وتُعدّ هذه البطولة من أبرز المنافسات العالمية في الفروسية، وفوزه بها يُعتبر الأول له في بطولة من فئة الأربع نجوم، حيث تفوّق على نخبة من الفرسان الدوليين.ويُذكر أن دانا انتقل إلى قبل عام فقط، وبدأ سريعًا يثبت نفسه كأحد النجوم الصاعدين في عالم الفروسية، حيث يحظى اليوم بدعم مشترك من الاتحاد اللبناني للفروسية والجالية في الاغتراب، لمساعدته في بلوغ أهدافه على المستوى الأولمبي.