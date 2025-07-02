كتب على منصة "إكس":

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"كل التقدير لشركة MEA التي تبقي الارزة مرفوعة في الأعالي، ولتفاني ادارتها وموظفيها في خدمة اللبنانيين في أقسى الظروف التي مرت على خلال الحرب في الـ 2024. امّا في موضوع اسعار التذاكر في موسم الذروة High Season، فنطلب من الشركة وضع سقف لسعر التذاكر لا يمكن تجاوزه، فمثلا تحديد سقف التذكرة - بيروت - باريس (درجة سياحية) بـ 900 دولار ودبي - - دبي بـ 650 دولار الخ الخ. نحن نعلم ان هكذا تدبير معاكس لحركة السوق market dynamics انما هذا واجب وطني لتمكين المغتربين وعائلاتهم من . نتمنى ان يسري هذا التدبير حتى انشاء شركة low cost محلية وعندها يصبح عند المواطنين الخيار. اما في موضوع فتح الأجواء لشركات عالمية اخرى، فلا عواقب لذلك، لأنها تأمنت بفضل الذي اقر في مجلس النواب، على ان تكون الطائرات التابعة للشركات الجديدة مطابقة للمواصفات العالمية للسلامة".