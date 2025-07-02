درغام: "الوطني الحر" متمسك بالمقاعد الستة المخصصة للمغتربين

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أكد النائب في حديث الى "صوت كل "، "تمسك بالمقاعد الستة المخصصة للمغتربين والقانون الذي أُقر عام 2017، كان صاحب اقتراحه الأساسي بهدف ضمان تمثيل اللبنانيين المنتشرين ومتابعة قضاياهم في مجلس النواب، وأن كل وافقت عليه حينها قبل أن يتراجع بعضها لاحقاً بسبب مصالح انتخابية ضيّقة".واعتبر أن "ربط مسألة المنتشرين بالمقاعد الـ 128 دون ضمان حقهم في انتخاب ممثليهم في الاغتراب، هو استغلال انتخابي لا يخدم المصلحة العامة".ورأى أن "الأهمية تكمن في تطبيق الإصلاحات الجوهرية في كإنشاء لتسهيل اقتراع الناخبين في أماكن سكنهم، بخاصة سكان الأطراف".