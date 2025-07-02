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لبنان

درغام: "الوطني الحر" متمسك بالمقاعد الستة المخصصة للمغتربين

Lebanon 24
02-07-2025 | 03:43
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أكد النائب أسعد درغام في حديث الى "صوت كل لبنان"، "تمسك التيار الوطني الحر بالمقاعد الستة المخصصة للمغتربين والقانون الذي أُقر عام 2017، كان التيار صاحب اقتراحه الأساسي بهدف ضمان تمثيل اللبنانيين المنتشرين ومتابعة قضاياهم في مجلس النواب، وأن كل الكتل المسيحية وافقت عليه حينها قبل أن يتراجع بعضها لاحقاً بسبب مصالح انتخابية ضيّقة".
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واعتبر أن "ربط مسألة المنتشرين بالمقاعد الـ 128 دون ضمان حقهم في انتخاب ممثليهم في الاغتراب، هو استغلال انتخابي لا يخدم المصلحة العامة".

ورأى أن "الأهمية تكمن في تطبيق الإصلاحات الجوهرية في القانون الانتخابي كإنشاء الميغا سنتر لتسهيل اقتراع الناخبين في أماكن سكنهم، بخاصة سكان الأطراف". 
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