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لبنان

سفير تونس زار قصر بعبدا مودعا

Lebanon 24
02-07-2025 | 04:03
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استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون سفير تونس في لبنان بوراوي الامام مودعاً،  ونوه بجهوده في تعزيز العلاقات اللبنانية - التونسية خلال فترة عمله الديبلوماسي في لبنان، متمنيا له التوفيق في مهامه المستقبلية.
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