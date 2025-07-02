تقرير عن سلاح "حزب الله".. هل اقترب موعد نزعه؟

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ووضعت زيارة المبعوث الأميركي توماس باراك إلى ، وتسليم ورقة خريطة طريق واضحة لنزع سلاح الحزب، الجميع أمام لحظة حسم غير قابلة للتأجيل أو التسويف. ذكر موقع " عربية" أن يقف اليوم عند مفترق طرق تاريخي، بعد عقود من الصمت أو التسويات المرحلية تجاه سلاح " "، الذي بات يُنظر إليه داخليًا وخارجيًا كعقبة أمام استقرار الدولة واستعادة سيادتها الكاملة.ووضعت زيارة المبعوث الأميركي توماس باراك إلى ، وتسليم ورقة خريطة طريق واضحة لنزع سلاح الحزب، الجميع أمام لحظة حسم غير قابلة للتأجيل أو التسويف.

لكن في المقابل، لا تزال المعادلة الداخلية مرتبكة، والدولة عاجزة حتى اللحظة عن اتخاذ قرار جامع، بينما الحزب يلوح بخيارات بديلة لبقاء سلاحه، من بينها التحول نحو الحدود الشرقية مع بدلا من الجنوب، في خطوة تقرأها وبعض الأطراف بأنها محاولة لتثبيت موقعه في المشهد اللبناني بالقوة.

لا تترك الورقة الأميركية التي حملها توماس باراك إلى بيروت، مجالا للغموض، فهي تتضمن خطة من مراحل زمنية متدرجة لتسليم حزب الله سلاحه بالكامل، على أن يُستكمل ذلك في تشرين الثاني المقبل.



مقابل ذلك، تتوقف عن استهداف عناصر الحزب عسكريًا، وتُفرج واشنطن عن أموال إعادة إعمار المناطق المدمّرة جنوبًا، وتُشرف على إطلاق الأسرى المرتبطين بالحزب.



كما تدعو الخريطة إلى تحسين العلاقات مع سوريا، وإجراء إصلاحات مالية لبنانية جذرية، الأمر الذي يشير إلى ربط المسار العسكري السياسي في الداخل اللبناني بمصير شبكة علاقاته الإقليمية.

ولم تُثمر الاجتماعات في قصر بين ممثلي الرئاسات الثلاث حتى الآن عن موقف واضح.



من جانبه، أكد رئيس الحكومة نواف سلام ضرورة "حصر السلاح بيد الدولة"، لكنه اصطدم بجدار مواقف غير حاسمة، إن لم تكن معرقلة، من قِبل قوى سياسية تتحالف أو تتقاطع مع "حزب الله".



ولخص الخبير العسكري والاستراتيجي العميد المتقاعد خالد حمادة هذا التخبط بقوله: "القرار لا يجب أن يبقى رهينة لجنة ثلاثية؛ إنه من اختصاص الحكومة، وإذا لم تُتخذ خطوات تنفيذية الآن، سنبقى ندور في حلقة مفرغة".



وحذر حمادة من أن "العدّ التنازلي بدأ فعلا منذ توقيع وقف إطلاق النار الأخير"، مشيرًا إلى أن واشنطن لن تنتظر طويلًا قبل اتخاذ خطوات منفردة.

وواحدة من أبرز المعضلات التي تواجه "حزب الله" هي فقدانه المتسارع للشرعية الرمزية التي طالما استند إليها لتبرير احتفاظه بسلاحه. آخر هذه الضربات جاءت من داخل البيت الدرزي، حين أعلن أن "مزارع شبعا سورية"، ناسفًا بذلك حجر الزاوية في خطاب الحزب المقاوم.



تؤكد تقارير إسرائيلية، أبرزها من القناة الثانية عشرة، أن هناك اتجاها لدى تل أبيب للاعتراف رسميًا بأن مزارع شبعا سورية، ضمن اتفاق متوقع مع سوريا يتضمن تنسيقا استخباراتيا أمنيا بين الجانبين، في إطار معركة مشتركة ضد الحزب وإيران. هذا يعني باختصار، أن مبرر " لتحرير الأرض المحتلة" يفقد آخر أنفاسه.

وفي ظل هذه المتغيرات، تروج مصادر عن احتمال أن يعيد "حزب الله" تموضعه نحو الحدود الشرقية مع سوريا، بذريعة مواجهة "أي تطرف يأتي من الأراضي ". وهو ما اعتبره العميد حمادة محاولة فاشلة لكسب وقت إضافي: "الجيش لديه القدرة على الانتشار وضبط الحدود. حزب الله ليس مفوضًا بالدفاع عن لبنان أو مراقبة حدوده، هذا دور الدولة فقط".

وأكد حمادة أن مقولة "الجيش لا يستطيع نزع سلاح حزب الله لأن ذلك قد يؤدي إلى حرب أهلية" هي "كلام بلا قيمة".



وأضاف: "الحكومة تمثل كل اللبنانيين، والجيش يمتلك شرعية دولية ودستورية. ليس على الجيش أن يشتبك، بل أن يفرض الأمن عبر مناطق عسكرية مقفلة بالتنسيق مع الدولة، وهذا ما لن يجرؤ الحزب على منعه".



بل ويذهب إلى أبعد من ذلك حين يشير إلى أن الحزب نفسه غير متماسك داخليا، مستشهدا بالاشتباكات الأخيرة داخل الضاحية بين عشيرتين شيعيتين: "إذا كانت بيئة الحزب نفسها غير مستقرة، فكيف له أن يهدد أمن البلد؟".

وشدد حمادة على أن الوقت قد حان لنقل هذا الملف الحاسم من دهاليز اللجان والتسويات إلى : "ليس هناك لجنة ثلاثية يمكنها أن تحل محل السلطة التنفيذية. مجلس الوزراء هو صاحب القرار، وما يصدر عنه يوقّعه رئيس الجمهورية ويصبح قرارًا سياديا".

وأكد أن الدستور اللبناني يضع مسألة السلم والحرب تحت سلطة الحكومة، وليس بيد أي جهة سياسية أو مسلحة.