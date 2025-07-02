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لبنان

في يارين.. درون إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية بالقرب من احد المزارعين

Lebanon 24
02-07-2025 | 04:54
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ألقت طائرة درون اسرائيلية قنبلة صوتية بالقرب من احد المزارعين في بلدة يارين خلال مزاولة أعماله في ارضه من دون ان تتسبب في اصابته.
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وتحلق طائرات استطلاعية فوق قرى يارين والضهيرة وصولا لاجواء مروحين وراميا الحدوديتين.
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