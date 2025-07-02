في يارين.. درون إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية بالقرب من احد المزارعين

ألقت طائرة اسرائيلية قنبلة صوتية بالقرب من احد المزارعين في بلدة يارين خلال مزاولة أعماله في ارضه من دون ان تتسبب في اصابته.

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وتحلق طائرات استطلاعية فوق قرى يارين والضهيرة وصولا لاجواء مروحين وراميا الحدوديتين.