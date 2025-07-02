قبلان: الرئيس عون هو قدرة وطنية ويستطيع فعل الكثير والتعويل على حكمته كبير

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رأى المفتي في بيان:" أنّ أوضاع المنطقة معقّدة للغاية ليس بخلفية الإنقسام الإقليمي فقط، بل بسبب أثنيّات ووحدات وأجندات يتم توظيفها بسياق خلق فوضى إقليمية ضمن خرائط دولية تعمل على تكوين بيئة جديدة للإقليم".و اشار الى ان " بقلب النار، والسياسات الدولية الإقليمية تريد طبخ لبنان بأزماته الداخلية والطائفية لإعادة توظيفه بفوضى المنطقة"، مؤكدا ان"التوريط الداخلي للبنان سيكون مدمراً، والحل بالمفاتيح السياسية وتضامنها لإنقاذ البلد من أخطر مرحلة تاريخية، وأي تقدير خطأ سيضع البلد بقلب كارثة أمنية ووطنية".و اذ اكد ان "الدولة بهذا المجال مسؤولة عن أخطر سياسة تاريخية"، لفت الى ان"الرئيس هو قدرة وطنية ويستطيع فعل الكثير والتعويل على حكمته كبير".وختم:" بلا تسوية إيرانية تركية سعودية ، سيعج الإقليم بمشاريع دولية تزيد من منسوب الفتن والخراب وسط منطقة تهتز فوق حافة الأزمات الكبرى، والعين على حماية لبنان من أي انقسام عمودي، لأن ذلك يضعه بصميم الخراب الإقليمي".