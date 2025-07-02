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لبنان
العلامة فضل الله استقبل خلف: لبنان أمام منعطف خطير والحل بالحوار الوطني الشامل
Lebanon 24
02-07-2025
|
06:46
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استقبل العلامة
السيد علي فضل الله
النائب
ملحم خلف
، حيث جرى عرض للأوضاع العامة في
لبنان
والمنطقة، والتداول في تطورات الوضع الداخلي والمرحلة المقبلة.
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وشدد النائب خلف على ضرورة بلورة رؤية لبنانية مشتركة تؤسس لكيفية التعاطي مع ما يجري في لبنان وآفاق المرحلة المقبلة، مؤكدًا أهمية أن تكون هذه الرؤية بعيدة عن أي تفكير ضيق أو رؤية طائفية أو مذهبية مغلقة.
من جهته
، رأى العلامة
فضل الله
أن لبنان يمر بمنعطف كبير ومرحلة خطيرة لا يمكن مقاربتها من زاوية واحدة، بل من خلال رؤية وطنية شاملة، مشددًا على ضرورة أن تعمل كل الطوائف والمذاهب والمكونات السياسية على مواجهة ما يجري عبر حوار حقيقي، بعيد عن أشكال الديكور والمقاربات الشكلية التي اعتاد عليها اللبنانيون في المراحل السابقة.
وأكد فضل الله ضرورة تحمّل الجميع لمسؤولياتهم في هذه المرحلة، سواء على مستوى
الجهات الرسمية
أو الحزبية أو من هم في المواقع
الدينية
، مشيرًا إلى أن بداية تحمّل هذه المسؤولية تنطلق من الخطاب، الذي يجب أن يكون هادئًا ومتوازنًا وبعيدًا عن كل الحالات الغرائزية والانفعالية، لافتًا إلى أن الجميع يشعر بالقلق، إلا أن الخطاب الانفعالي لا يبدد القلق بل يضاعفه، وقد يدفع بالبلاد نحو الفوضى التي تُسقط الهيكل على رؤوس الجميع.
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