رياح وضباب ورطوبة… لبنان يستقبل أيامًا صيفية مليئة بالمفاجآت الجوية!

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم إلى غائم جزئيا أحيانا ، من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع ضباب على التلال فتسوء معها الرؤية، وترتفع نسبة الرطوبة فيزيد معها الشعور بالحر على الساحل، وتنشط الرياح بخاصة في المناطق الداخلية.وجاء في النشرة الآتي:-الحال العامة: طقس صيفي معتدل يسيطر على والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية ورياح ناشطة شرقي البلاد.-الطقس المتوقع في لبنان:الأربعاء: مشمس إلى قليل الغيوم واستقرار بدرجات الحرارة والتي تكون ضمن معدلاتها الموسمية، مع رياح ناشطة في المناطق الداخلية فتصل سرعتها الى 60 كم/س.الخميس: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا أحيانا ، من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع ضباب على التلال فتسوء معها الرؤية، وترتفع نسبة الرطوبة فيزيد معها الشعور بالحر على الساحل، وتنشط الرياح بخاصة في المناطق الداخلية.الجمعة: قليل الغيوم مع انخفاض في درجات الحرارة الدنيا بشكل بسيط خلال الليل، بينما تبقى دون تعديل يذكر نهارا.السبت: قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة بخاصة شمال البلاد وفي الداخل.