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لبنان
رياح وضباب ورطوبة… لبنان يستقبل أيامًا صيفية مليئة بالمفاجآت الجوية!
Lebanon 24
02-07-2025
|
06:53
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في
المديرية العامة للطيران المدني
ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم إلى غائم جزئيا أحيانا ، من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع ضباب على التلال فتسوء معها الرؤية، وترتفع نسبة الرطوبة فيزيد معها الشعور بالحر على الساحل، وتنشط الرياح بخاصة في المناطق الداخلية.
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وجاء في النشرة الآتي:
-الحال العامة: طقس صيفي معتدل يسيطر على
لبنان
والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية ورياح ناشطة شرقي البلاد.
-الطقس المتوقع في لبنان:
الأربعاء: مشمس إلى قليل الغيوم واستقرار بدرجات الحرارة والتي تكون ضمن معدلاتها الموسمية، مع رياح ناشطة في المناطق الداخلية فتصل سرعتها الى 60 كم/س.
الخميس: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا أحيانا ، من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع ضباب على التلال فتسوء معها الرؤية، وترتفع نسبة الرطوبة فيزيد معها الشعور بالحر على الساحل، وتنشط الرياح بخاصة في المناطق الداخلية.
الجمعة: قليل الغيوم مع انخفاض في درجات الحرارة الدنيا بشكل بسيط خلال الليل، بينما تبقى دون تعديل يذكر نهارا.
السبت: قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة بخاصة شمال البلاد وفي الداخل.
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