Advertisement

لبنان

سلام: سيتمّ تخصيص جلسة حكومية لملف النفايات في أقرب وقت ممكن

Lebanon 24
02-07-2025 | 06:58
A-
A+
Doc-P-1385715-638870616333978569.png
Doc-P-1385715-638870616333978569.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يتابع رئيس الحكومة الدكتور نواف سلام، مع وحدة إدارة الكوارث في السراي الحكومي ووزارة البيئة والجهات المعنية، تطورات الحريق في المكبّ الواقع في بلدة بشنين – قضاء زغرتا.
Advertisement

وأكد رئيس الحكومة أن ملف النفايات من النواحي الإدارية والمالية والتنفيذية ستُخصَّص له جلسة حكومية في أقرب وقت ممكن، وذلك بهدف التوصل إلى إقرار أسس المعالجة على المديين القصير والبعيد.
 
 
 
مواضيع ذات صلة
ماكرون يدعو بوتين إلى وقف إطلاق النار في أوكرانيا في أقرب وقت ممكن
lebanon 24
02/07/2025 15:29:51 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: سألتقي بوتين في أقرب وقت ممكن
lebanon 24
02/07/2025 15:29:51 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: سألتقي بوتين في أقرب وقت ممكن
lebanon 24
02/07/2025 15:29:51 Lebanon 24 Lebanon 24
أكسيوس عن مصادر: ترامب يريد التوصل إلى وقف لإطلاق النار واتفاق بشأن إطلاق سراح الرهائن في غزة في أقرب وقت ممكن
lebanon 24
02/07/2025 15:29:51 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:01 | 2025-07-02
08:00 | 2025-07-02
07:56 | 2025-07-02
07:42 | 2025-07-02
07:35 | 2025-07-02
07:29 | 2025-07-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24