سلام: سيتمّ تخصيص جلسة حكومية لملف النفايات في أقرب وقت ممكن

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يتابع رئيس الحكومة الدكتور ، مع وحدة في السراي الحكومي ووزارة البيئة والجهات المعنية، تطورات الحريق في المكبّ الواقع في بلدة بشنين – قضاء .وأكد رئيس الحكومة أن ملف النفايات من النواحي الإدارية والمالية والتنفيذية ستُخصَّص له جلسة حكومية في أقرب وقت ممكن، وذلك بهدف التوصل إلى إقرار أسس المعالجة على المديين والبعيد.