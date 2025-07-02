ستريدا جعجع تؤكد على حق المغتربين بالاقتراع الكامل وتستنكر التمييز القانوني

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ترأست النائبة ستريدا اجتماع الهيئة الإدارية لـ"مؤسسة جبل " في معراب، بمشاركة النائب السابق اسحق، ونائب رئيسة المؤسسة الدكتورة ليلى جعجع، وأعضاء الهيئة، حيث ناقش المجتمعون الملفات المتعلقة بالمساعدات الاجتماعية والطبية والتعليمية.وخلال الاجتماع، شددت حق اللبنانيين المنتشرين في الاقتراع الكامل لاختيار جميع النيابي، مؤكدة أن " " ستبذل كل الجهود لتثبيت هذا الحق، معتبرة أن الاكتفاء بستة مقاعد للمغتربين تمييز غير مقبول، وداعية إلى تصحيح هذا الخلل القانوني والدستوري لضمان مشاركة فعلية للمغتربين في تقرير مصير وطنهم.واستغربت جعجع عدم إدراج اقتراح قانون معجّل لتعديل آلية تصويت المغتربين على جدول أعمال الجلسة التشريعية الأخيرة، رغم تأييد عدد كبير من النواب، مشيرة إلى أن الانسحاب من الجلسة هدفه تسريع إقرار هذا الحق، وليس تعطيل عمل المجلس.وأكدت أن قانون الانتخاب مسألة سيادية مرتبطة بجوهر التمثيل ، مشددة على حق كل لبناني، داخل وخارجه، بالمشاركة الكاملة في الانتخابات، واعتبرت أن المغتربين شريك أساسي في دعم الاقتصاد وإعادة إعمار الوطن، من خلال التحويلات المالية والمساهمات المباشرة في الأزمات الكبرى.وفي سياق آخر، تناولت جعجع التحضيرات الجارية لمهرجانات الأرز الدولية 2025، لافتة إلى أن توقف العمليات الحربية في المنطقة يسمح بموسم سياحي واعد، متوقعة استقبال نحو 30 ألف زائر في قضاء بشري بين 19 و30 ، مؤكدة أن التحضيرات اللوجستية والأمنية جارية بالتعاون مع البلديات واتحاد البلديات، مع إجراءات صارمة لضبط الأسعار وتأمين تجربة سياحية آمنة ومريحة للزوار.