ستريدا جعجع تؤكد على حق المغتربين بالاقتراع الكامل وتستنكر التمييز القانوني

ترأست النائبة ستريدا جعجع
اجتماع الهيئة الإدارية لـ"مؤسسة جبل الأرز
" في معراب، بمشاركة النائب السابق جوزيف
اسحق، ونائب رئيسة المؤسسة الدكتورة ليلى جعجع، وأعضاء الهيئة، حيث ناقش المجتمعون الملفات المتعلقة بالمساعدات الاجتماعية والطبية والتعليمية.
وخلال الاجتماع، شددت جعجع على
حق اللبنانيين المنتشرين في الاقتراع الكامل لاختيار جميع أعضاء المجلس
النيابي، مؤكدة أن "القوات اللبنانية
" ستبذل كل الجهود لتثبيت هذا الحق، معتبرة أن الاكتفاء بستة مقاعد للمغتربين تمييز غير مقبول، وداعية إلى تصحيح هذا الخلل القانوني والدستوري لضمان مشاركة فعلية للمغتربين في تقرير مصير وطنهم.
واستغربت جعجع عدم إدراج اقتراح قانون معجّل لتعديل آلية تصويت المغتربين على جدول أعمال الجلسة التشريعية الأخيرة، رغم تأييد عدد كبير من النواب، مشيرة إلى أن الانسحاب من الجلسة هدفه تسريع إقرار هذا الحق، وليس تعطيل عمل المجلس.
وأكدت أن قانون الانتخاب مسألة سيادية مرتبطة بجوهر التمثيل الديمقراطي
، مشددة على حق كل لبناني، داخل لبنان
وخارجه، بالمشاركة الكاملة في الانتخابات، واعتبرت أن المغتربين شريك أساسي في دعم الاقتصاد وإعادة إعمار الوطن، من خلال التحويلات المالية والمساهمات المباشرة في الأزمات الكبرى.
وفي سياق آخر، تناولت جعجع التحضيرات الجارية لمهرجانات الأرز الدولية 2025، لافتة إلى أن توقف العمليات الحربية في المنطقة يسمح بموسم سياحي واعد، متوقعة استقبال نحو 30 ألف زائر في قضاء بشري بين 19 و30 تموز
، مؤكدة أن التحضيرات اللوجستية والأمنية جارية بالتعاون مع البلديات واتحاد البلديات، مع إجراءات صارمة لضبط الأسعار وتأمين تجربة سياحية آمنة ومريحة للزوار.