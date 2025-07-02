Advertisement

لبنان

ستريدا جعجع تؤكد على حق المغتربين بالاقتراع الكامل وتستنكر التمييز القانوني

Lebanon 24
02-07-2025 | 07:10
A-
A+
Doc-P-1385720-638870623492373431.png
Doc-P-1385720-638870623492373431.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ترأست النائبة ستريدا جعجع اجتماع الهيئة الإدارية لـ"مؤسسة جبل الأرز" في معراب، بمشاركة النائب السابق جوزيف اسحق، ونائب رئيسة المؤسسة الدكتورة ليلى جعجع، وأعضاء الهيئة، حيث ناقش المجتمعون الملفات المتعلقة بالمساعدات الاجتماعية والطبية والتعليمية.
Advertisement

وخلال الاجتماع، شددت جعجع على حق اللبنانيين المنتشرين في الاقتراع الكامل لاختيار جميع أعضاء المجلس النيابي، مؤكدة أن "القوات اللبنانية" ستبذل كل الجهود لتثبيت هذا الحق، معتبرة أن الاكتفاء بستة مقاعد للمغتربين تمييز غير مقبول، وداعية إلى تصحيح هذا الخلل القانوني والدستوري لضمان مشاركة فعلية للمغتربين في تقرير مصير وطنهم.

واستغربت جعجع عدم إدراج اقتراح قانون معجّل لتعديل آلية تصويت المغتربين على جدول أعمال الجلسة التشريعية الأخيرة، رغم تأييد عدد كبير من النواب، مشيرة إلى أن الانسحاب من الجلسة هدفه تسريع إقرار هذا الحق، وليس تعطيل عمل المجلس.

وأكدت أن قانون الانتخاب مسألة سيادية مرتبطة بجوهر التمثيل الديمقراطي، مشددة على حق كل لبناني، داخل لبنان وخارجه، بالمشاركة الكاملة في الانتخابات، واعتبرت أن المغتربين شريك أساسي في دعم الاقتصاد وإعادة إعمار الوطن، من خلال التحويلات المالية والمساهمات المباشرة في الأزمات الكبرى.

وفي سياق آخر، تناولت جعجع التحضيرات الجارية لمهرجانات الأرز الدولية 2025، لافتة إلى أن توقف العمليات الحربية في المنطقة يسمح بموسم سياحي واعد، متوقعة استقبال نحو 30 ألف زائر في قضاء بشري بين 19 و30 تموز، مؤكدة أن التحضيرات اللوجستية والأمنية جارية بالتعاون مع البلديات واتحاد البلديات، مع إجراءات صارمة لضبط الأسعار وتأمين تجربة سياحية آمنة ومريحة للزوار.
مواضيع ذات صلة
جعجع: محاولة إبعاد المغتربين عن الشؤون الوطنيّة أمر مرفوض
lebanon 24
02/07/2025 15:30:19 Lebanon 24 Lebanon 24
جعجع: نرفض حرمان المغتربين التصويت داخل لبنان
lebanon 24
02/07/2025 15:30:19 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: هناك من يعمل على نزع حق التمثيل من المغتربين
lebanon 24
02/07/2025 15:30:19 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب جورج عقيص لـmtv: المعركة اليوم ليست قانونية أبداً بل سياسية بامتياز وهي معركة إحقاق حق المغترب بالمشاركة في الحياة السياسية
lebanon 24
02/07/2025 15:30:19 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:01 | 2025-07-02
08:00 | 2025-07-02
07:56 | 2025-07-02
07:42 | 2025-07-02
07:35 | 2025-07-02
07:29 | 2025-07-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24