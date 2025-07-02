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لبنان

اجتماع في البترون لتنظيم حركة رواد الشواطئ مع بدء موسم الصيف

Lebanon 24
02-07-2025 | 07:16
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عقد قائمقام البترون روجيه طوبيا اجتماعاً في مكتبه بسرايا البترون، حضره رؤساء البلديات الساحلية في منطقة البترون، بالإضافة إلى رئيس اتحاد بلديات منطقة البترون روجيه يزبك ورؤساء مكاتب الأجهزة الأمنية في القضاء، لمناقشة إدارة الحركة السياحية والبحرية على الشواطئ مع انطلاق موسم الصيف من جسر المدفون وصولاً إلى شكا.
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استعرض رؤساء البلديات خلال الاجتماع الإجراءات المتخذة داخل نطاق كل بلدية لتنظيم دخول رواد الشاطئ، حيث أعطى طوبيا توجيهاته بشأن تنظيم الاستقبال واتخاذ التدابير اللازمة لتفادي أي إشكالات، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.

كما تم الاتفاق على تحويل الشواطئ العامة إلى مسابح شعبية بعد الحصول على موافقة وزارة الأشغال العامة والنقل، على أن تتولى البلديات مسؤولية إدارتها، من حيث التنظيم والنظافة، بالإضافة إلى السهر على سلامة الرواد.

وأبدى رؤساء البلديات تجاوبهم وترحيبهم بأي خطوة تهدف إلى تنظيم استقبال رواد الشاطئ بما يضمن سلامة المواطنين والزوار وأبناء المنطقة.
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