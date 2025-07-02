اجتماع في البترون لتنظيم حركة رواد الشواطئ مع بدء موسم الصيف

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عقد قائمقام اجتماعاً في مكتبه بسرايا البترون، حضره رؤساء البلديات الساحلية في ، بالإضافة إلى بلديات منطقة البترون روجيه ورؤساء مكاتب في ، لمناقشة إدارة الحركة السياحية والبحرية على الشواطئ مع انطلاق من جسر وصولاً إلى شكا.استعرض رؤساء البلديات خلال الاجتماع الإجراءات المتخذة داخل نطاق كل بلدية لتنظيم دخول رواد الشاطئ، حيث أعطى توجيهاته بشأن تنظيم الاستقبال واتخاذ التدابير اللازمة لتفادي أي إشكالات، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.كما تم الاتفاق على تحويل الشواطئ العامة إلى مسابح شعبية بعد الحصول على موافقة ، على أن تتولى البلديات مسؤولية إدارتها، من حيث التنظيم والنظافة، بالإضافة إلى السهر على سلامة الرواد.وأبدى رؤساء البلديات تجاوبهم وترحيبهم بأي خطوة تهدف إلى تنظيم استقبال رواد الشاطئ بما يضمن سلامة المواطنين والزوار وأبناء المنطقة.