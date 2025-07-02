توقيف مطلوب في منطقة الحدت... هذا ما فعله لشابة مقابل مبلغ ماليّ

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صدر عن لقوى الامن الداخلي ـ العامة البلاغ التالي:في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة كافة أنواع الجرائم في مختلف المناطق وتوقيف مرتكبيها، وبعد التوسع في التحقيقات التي أجرتها مفرزة القضائية في وحدة مع المدعوة:ه. ع. (مواليد عام 2001، لبنانية)بجرم تزوير شهادة الثانوية العامة – فرع علوم الحياة، حيث تبينّ بأن شخصًا آخر من قام بتزوير الشهادة وتسليمها لها، ويدعى:م. ض. (مواليد عام 1966، لبناني) مطلوب للقضاء بموجب /8/ مذكرات عدلية بجرم تزوير، وخلاصة حكم بجرم استعمال هاتف خلوي من داخل السجن.بتاريخ 28-06-2025، وبنتيجة المتابعة التي قام بها عناصر المفرزة، تمكّنت قوة من توقيفه في محلة . وبتفتيشه، عُثِرَ بحوزته على بطاقة تعريف باسمه مزوّرة، صادرة عن في بيروت.بالتحقيق معه، اعترف بإقدامه على تزوير الشهادة المذكورة أعلاه وعدة شهادات أخرى، وبتزوير إقامات صادرة عن للرعايا السوريين، مقابل مبالغ مالية.لــذلك، وبناءً على إشارة المختص، تُعمّم صورته، وتطلب من الذين وقعوا ضحية أعماله وتعرّفوا إليه، الحضور الى الكائن في ، أو الاتصال على أحد الرقمين: 810170-01 أو 810171-01، تمهيدًا لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.