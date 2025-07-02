بين وزارة العمل و "الإسكان".. قرار جديد!

زار لمصرف الإسكان ، في مكتبه في ، يرافقه عضو توفيق ناجي وفريق عمل من مصرف الإسكان في حضور فريق عمل من الوزارة.

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وخلال اللقاء، تم "الاتفاق على توقيع حول الربط الإلكتروني بين ومصرف الإسكان لتسهيل معاملات المواطنين، لا سيما تسهيل الحصول على تراخيص عمل للعمال الأجانب وإصدار شهادات إيداع في هذا الخصوص، لتصبح كل المعاملات إلكترونية من دون الحاجة للتوجّه إلى وزارة العمل أو مصرف الإسكان".

وعلى الأثر، قال حبيب: "الهدف من زيارتنا اليوم الوزير الصديق ، هو تنظيم العلاقة بين وزارة العمل ومصرف الإسكان، وتوافقنا على توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين تهدف إلى تسهيل معاملات المواطنين عبر إنشاء الرابط الإلكتروني بما يسرع في إنجاز المعاملات إن في وزارة العمل أو في مصرف الإسكان".

ولفت إلى أن "جو اللقاء كان إيجابيا"، آملاً في "توقيع مذكرة التعاون هذه مع وزارة العمل في وقت قريب، والتي تلي مذكرة التفاهم التي وقّعها مصرف الإسكان مع وزير المال وتتعلق بإنشاء رابط إلكتروني بين وزارة المال ومصرف الإسكان".