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لبنان
ثلاثة اهداف للمصرف المركزي وهذا ما يخططه للودائع
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
03-07-2025
|
01:30
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قال مصدر إقتصادي "إن حاكم
مصرف لبنان
كريم سعيد
يعمل بجدية كاملة وبمنطق وعقل وعلم، من دون التطرق أو البناء على ما كان حاصلاً في السابق، وكل ذلك بعيداً عن الإعلام والضوضاء .
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المصدر أشار الى أن هذا العمل الذي يقوم به "الحاكم" داخلياً وخارجياً يرتكز على عدد من الثوابت من أجل الوصول الى ثلاثة أهداف من خلال خارطة طريق يضعها المصرف المركزي مع المعنيين للوصول الى الاتي:
1- إعادة أموال المودعين من ضمن خطة تصل بأقصى حد الى سبع سنوات .
2 - إعادة تنظيم القطاع المصرفي على قاعدة إنتظام الوضع المالي، وقطاع المصارف هو العمود الفقري للوطن وليس من باب الإنتقام وتدمير القطاع .
3 - تحديد وتوزيع الخسائر، والسعي الى تكوين الرصيد الكبير، أي الإحتياطي الإلزامي لمصرف
لبنان
بعد عودة الثقة.
المصدر أكد "أن مصرف لبنان بعمل اليوم بعيدا عن السياسة خلافا لما كان يجري في السابق ."
المصدر:
لبنان 24
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