Advertisement

لبنان

دار الفتوى تنفي: علاقتنا متينة

Lebanon 24
03-07-2025 | 01:48
A-
A+
Doc-P-1386056-638871297000368143.jpg
Doc-P-1386056-638871297000368143.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نفى المكتب الإعلامي في دار الفتوى في بيان، "الكلام المنسوب إلى مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان لزواره في احدى الصحف المحلية على أن سلام يطيح بمكتسبات السنة".
Advertisement

وأكد أن "العلاقة بين مفتي الجمهورية ورئيس الحكومة القاضي نواف سلام متينة ولا يشوبها شائبة وعلى تواصل دائم، وهناك من يحاول بث أخبار كاذبة لا تمت إلى الحقيقة بصلة لتشويه الدور الذي يقوم به رئيس الحكومة على الصعيد الوطني والإسلامي وبين أبناء بيئته".
وشدد على أن "صلاحيات رئاسة الحكومة لا يستطيع احد أن يتجاوزها أو يضعف موقعها، والرئيس سلام يحافظ عليها وهو المعروف بتمسكه باتفاق الطائف وبصلاحياته كرئيس مجلس وزراء لبنان، بالتعاون والتنسيق مع رئيسي الجمهورية ومجلس النواب، ودار الفتوى الحريصة على كل أبناء الشعب اللبناني، وهي بالمرصاد لكل من يفبرك أخبارا وتحليلات وآراء من نسيج الخيال ليوهم الناس غير الواقع".
مواضيع ذات صلة
مفتي راشيا: دار الفتوى هي المرجعية المؤتمنة على الوطن
lebanon 24
03/07/2025 10:00:29 Lebanon 24 Lebanon 24
دار الفتوى في طرابلس ونقابة الأطباء وأبرشية المدينة المارونية كرمت علي بازرباشي
lebanon 24
03/07/2025 10:00:29 Lebanon 24 Lebanon 24
المفتي حجازي: وثيقة دار الفتوى في راشيا نموذج يحتذى به على مستوى الوطن
lebanon 24
03/07/2025 10:00:29 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول السفير السعودي وليد بخاري الى دار الفتوى
lebanon 24
03/07/2025 10:00:29 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:00 | 2025-07-03
02:51 | 2025-07-03
02:45 | 2025-07-03
02:41 | 2025-07-03
02:30 | 2025-07-03
02:30 | 2025-07-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24