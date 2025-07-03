28
o
بيروت
30
o
طرابلس
27
o
صور
28
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
26
o
النبطية
29
o
زحلة
28
o
بعلبك
26
o
بشري
27
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
دار الفتوى تنفي: علاقتنا متينة
Lebanon 24
03-07-2025
|
01:48
A-
A+
photos
0
A+
A-
نفى
المكتب الإعلامي
في دار
الفتوى
في بيان، "الكلام المنسوب إلى مفتي الجمهورية
اللبنانية
الشيخ
عبد اللطيف
دريان
لزواره في احدى الصحف المحلية على أن سلام يطيح بمكتسبات السنة".
Advertisement
وأكد أن "العلاقة بين مفتي الجمهورية ورئيس الحكومة القاضي
نواف سلام
متينة ولا يشوبها شائبة وعلى تواصل دائم، وهناك من يحاول بث
أخبار
كاذبة لا تمت إلى الحقيقة بصلة لتشويه الدور الذي يقوم به رئيس الحكومة على الصعيد الوطني والإسلامي وبين أبناء بيئته".
وشدد على أن "صلاحيات رئاسة الحكومة لا يستطيع احد أن يتجاوزها أو يضعف موقعها، والرئيس سلام يحافظ عليها وهو المعروف بتمسكه باتفاق
الطائف
وبصلاحياته كرئيس مجلس وزراء
لبنان
، بالتعاون والتنسيق مع رئيسي الجمهورية ومجلس النواب، ودار الفتوى الحريصة على كل أبناء الشعب اللبناني، وهي بالمرصاد لكل من يفبرك أخبارا وتحليلات وآراء من نسيج الخيال ليوهم الناس غير الواقع".
مواضيع ذات صلة
مفتي راشيا: دار الفتوى هي المرجعية المؤتمنة على الوطن
Lebanon 24
مفتي راشيا: دار الفتوى هي المرجعية المؤتمنة على الوطن
03/07/2025 10:00:29
03/07/2025 10:00:29
Lebanon 24
Lebanon 24
دار الفتوى في طرابلس ونقابة الأطباء وأبرشية المدينة المارونية كرمت علي بازرباشي
Lebanon 24
دار الفتوى في طرابلس ونقابة الأطباء وأبرشية المدينة المارونية كرمت علي بازرباشي
03/07/2025 10:00:29
03/07/2025 10:00:29
Lebanon 24
Lebanon 24
المفتي حجازي: وثيقة دار الفتوى في راشيا نموذج يحتذى به على مستوى الوطن
Lebanon 24
المفتي حجازي: وثيقة دار الفتوى في راشيا نموذج يحتذى به على مستوى الوطن
03/07/2025 10:00:29
03/07/2025 10:00:29
Lebanon 24
Lebanon 24
وصول السفير السعودي وليد بخاري الى دار الفتوى
Lebanon 24
وصول السفير السعودي وليد بخاري الى دار الفتوى
03/07/2025 10:00:29
03/07/2025 10:00:29
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
قاسم حسم النقاش: "حزب الله" لن يسلم سلاحه
Lebanon 24
قاسم حسم النقاش: "حزب الله" لن يسلم سلاحه
03:00 | 2025-07-03
03/07/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"أوجيرو": توقف الخدمة في سنترال عنجر
Lebanon 24
"أوجيرو": توقف الخدمة في سنترال عنجر
02:51 | 2025-07-03
03/07/2025 02:51:47
Lebanon 24
Lebanon 24
توقف مؤقت لإنتاج الكهرباء في معمل جون.. بسبب أعمال تنظيف بركة الأولي
Lebanon 24
توقف مؤقت لإنتاج الكهرباء في معمل جون.. بسبب أعمال تنظيف بركة الأولي
02:45 | 2025-07-03
03/07/2025 02:45:21
Lebanon 24
Lebanon 24
سليمان: على السلطات الدستورية ممارسة دورها على قاعدة توزع المسؤوليات
Lebanon 24
سليمان: على السلطات الدستورية ممارسة دورها على قاعدة توزع المسؤوليات
02:41 | 2025-07-03
03/07/2025 02:41:12
Lebanon 24
Lebanon 24
حزب الله يبلغ رده اليوم على ورقة براك.. هذا ما كشفته المعلومات
Lebanon 24
حزب الله يبلغ رده اليوم على ورقة براك.. هذا ما كشفته المعلومات
02:30 | 2025-07-03
03/07/2025 02:30:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
قرار عاجل... فرنسا تُغلق المدارس وبرج إيفل
Lebanon 24
قرار عاجل... فرنسا تُغلق المدارس وبرج إيفل
05:54 | 2025-07-02
02/07/2025 05:54:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تداول أخبار عن حصول تسونامي في البحر المتوسط... توضيح مهمّ من الأب إيلي خنيصر
Lebanon 24
بعد تداول أخبار عن حصول تسونامي في البحر المتوسط... توضيح مهمّ من الأب إيلي خنيصر
06:40 | 2025-07-02
02/07/2025 06:40:02
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف مطلوب في منطقة الحدت... هذا ما فعله لشابة مقابل مبلغ ماليّ
Lebanon 24
توقيف مطلوب في منطقة الحدت... هذا ما فعله لشابة مقابل مبلغ ماليّ
10:52 | 2025-07-02
02/07/2025 10:52:38
Lebanon 24
Lebanon 24
أطلت مُنهارة وتستغيث.. فنانة شهيرة تفضح نائبا سابقا: يريد ان يتزوجني غصبا عني (فيديو)
Lebanon 24
أطلت مُنهارة وتستغيث.. فنانة شهيرة تفضح نائبا سابقا: يريد ان يتزوجني غصبا عني (فيديو)
00:05 | 2025-07-03
03/07/2025 12:05:05
Lebanon 24
Lebanon 24
في لبنان.. دولار واحد على "إشتراك الانترنت"
Lebanon 24
في لبنان.. دولار واحد على "إشتراك الانترنت"
13:36 | 2025-07-02
02/07/2025 01:36:59
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
03:00 | 2025-07-03
قاسم حسم النقاش: "حزب الله" لن يسلم سلاحه
02:51 | 2025-07-03
"أوجيرو": توقف الخدمة في سنترال عنجر
02:45 | 2025-07-03
توقف مؤقت لإنتاج الكهرباء في معمل جون.. بسبب أعمال تنظيف بركة الأولي
02:41 | 2025-07-03
سليمان: على السلطات الدستورية ممارسة دورها على قاعدة توزع المسؤوليات
02:30 | 2025-07-03
حزب الله يبلغ رده اليوم على ورقة براك.. هذا ما كشفته المعلومات
02:30 | 2025-07-03
فيروس معدٍ ينتشر في لبنان.. هذه أعراضه
فيديو
"كان خاطب نص بنات مصر".. فنان شهير يتحدث عن عدد الفتيات اللواتي ارتبط بهن (فيديو)
Lebanon 24
"كان خاطب نص بنات مصر".. فنان شهير يتحدث عن عدد الفتيات اللواتي ارتبط بهن (فيديو)
02:58 | 2025-07-03
03/07/2025 10:00:29
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الاولى... ميريام فارس تتحدث عن الامومة وهذا ما قالته
Lebanon 24
للمرة الاولى... ميريام فارس تتحدث عن الامومة وهذا ما قالته
01:37 | 2025-07-01
03/07/2025 10:00:29
Lebanon 24
Lebanon 24
سامسونغ تُطلق Galaxy M36... وتعليقات سلبية تُحرج الشركة على يوتيوب (فيديو)
Lebanon 24
سامسونغ تُطلق Galaxy M36... وتعليقات سلبية تُحرج الشركة على يوتيوب (فيديو)
10:55 | 2025-06-30
03/07/2025 10:00:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24