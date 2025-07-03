دار الفتوى تنفي: علاقتنا متينة

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نفى في بيان، "الكلام المنسوب إلى مفتي الجمهورية الشيخ لزواره في احدى الصحف المحلية على أن سلام يطيح بمكتسبات السنة".وأكد أن "العلاقة بين مفتي الجمهورية ورئيس الحكومة القاضي متينة ولا يشوبها شائبة وعلى تواصل دائم، وهناك من يحاول بث كاذبة لا تمت إلى الحقيقة بصلة لتشويه الدور الذي يقوم به رئيس الحكومة على الصعيد الوطني والإسلامي وبين أبناء بيئته".وشدد على أن "صلاحيات رئاسة الحكومة لا يستطيع احد أن يتجاوزها أو يضعف موقعها، والرئيس سلام يحافظ عليها وهو المعروف بتمسكه باتفاق وبصلاحياته كرئيس مجلس وزراء ، بالتعاون والتنسيق مع رئيسي الجمهورية ومجلس النواب، ودار الفتوى الحريصة على كل أبناء الشعب اللبناني، وهي بالمرصاد لكل من يفبرك أخبارا وتحليلات وآراء من نسيج الخيال ليوهم الناس غير الواقع".