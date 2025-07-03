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لبنان

سليمان: على السلطات الدستورية ممارسة دورها على قاعدة توزع المسؤوليات

Lebanon 24
03-07-2025 | 02:41
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قال الرئيس العماد ميشال سليمان في تصريح: "وثيقة الوفاق الوطني (الطائف) هي العقد الاجتماعي الذي حدد شكل السلطة والحقوق والواجبات المتبادلة بين الحاكم والمحكوم وانبثق عنها الدستور".
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أضاف: "ترتكز مقدمة الدستور وروحه على التوافق وفصل السلطات وتعاونها وتوازنها. لذلك ينبغي على كل من السلطات الدستورية ممارسة دورها على قاعدة "توزع المسؤوليات وليس تنازع الصلاحيات".

ختم: "ألم يقل شارل ديغول: "الدستور روح ومؤسسات وقبل كل شيء ممارسة؟".
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