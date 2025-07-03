سليمان: على السلطات الدستورية ممارسة دورها على قاعدة توزع المسؤوليات

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قال الرئيس في تصريح: " (الطائف) هي العقد الاجتماعي الذي حدد شكل السلطة والحقوق والواجبات المتبادلة بين الحاكم والمحكوم وانبثق عنها ".أضاف: "ترتكز مقدمة الدستور وروحه على التوافق وفصل السلطات وتعاونها وتوازنها. لذلك ينبغي على كل من السلطات الدستورية ممارسة دورها على قاعدة "توزع المسؤوليات وليس تنازع الصلاحيات".ختم: "ألم يقل : "الدستور روح ومؤسسات وقبل كل شيء ممارسة؟".