في الدوائر القضائية كافة.. لجان المساعدين القضائيين نفذت اعتكافاً عاماً وتوقّفاً قسرياً عن العمل

افادت " " بأن لجان المساعدين القضائيين نفذت اليوم اعتكافاً عاماً وتوقّفاً قسرياً عن العمل في الدوائر القضائية كافة في جميع قصور العدل، بحيث توقف العمل في النيابات العامة ودوائر قضاة التحقيق وقضاء العجلة ودوائر السير.

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ويأتي هذا الاعتكاف الذي كانت قد أعلنت عنه اللجان منذ يومين في بيان حذرت فيه من مغبة تصاعد معاناة موظفي القطاع العام في ظل سياسيات الدولة التي تهدف الى تهميش مؤسساتها، على أن تلي هذا الاعتكاف التحذيري خطوات تصعيدية يُعلن عنها في حينه في حال تجاهل المطالب المحقة للمساعدين القضائيين المتضامنين مع زملائهم في القطاع العام.