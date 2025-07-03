Advertisement

لبنان

فياض: كتلة الوفاء للمقاومة تدفع باتجاه التشريعات الإصلاحية رغم العراقيل

Lebanon 24
03-07-2025 | 05:35
A-
A+
Doc-P-1386145-638871430912965854.png
Doc-P-1386145-638871430912965854.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ألقى عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب الدكتور علي فياض كلمة خلال المجلس العاشورائي في بلدة عدلون، تناول فيها الأوضاع الإصلاحية والسياسية في لبنان، مشددًا على الجهود التي تبذلها الكتلة لدفع التشريعات الإصلاحية قُدمًا داخل المجلس النيابي، ولافتًا إلى دورها الفاعل في إقرار قوانين سابقة مرتبطة بمكافحة الفساد ورفع السرية المصرفية.
Advertisement

وأشار فياض إلى أن الكتلة قدمت مؤخرًا تصورًا بديلاً لمعالجة أزمة القطاع المصرفي وهيكلته، يُشكّل مخرجًا للتباين القائم بين مقاربة الحكومة من جهة، وتصور مصرف لبنان الذي يعارض مشروع الحكومة جذريًا من جهة أخرى.

كما أكد فياض انتظار الكتلة لمشروع قانون الفجوة المالية، الذي يعد أساسيًا لمعالجة ملف ودائع المواطنين، معتبرًا إياه "قضية وطنية كبرى ستُواجه بكل جدية واهتمام".

وشدد على أن "حزب الله"، عبر أدواره النيابية والوزارية، يمثل قوة إصلاحية فاعلة، وهو بصدد إعداد مجموعة من القوانين المتعلقة بالإصلاح الإداري والسياسي. وأكد فياض التزام الحزب الدائم بالتعاون في كل ما يخص بناء الدولة، تطوير مؤسساتها، وتعزيز قدرتها على حماية السيادة وتأمين الاستقرار.

إلا أن فياض اعتبر أن تحقيق هذا الاستقرار يبقى مرهونًا بتكاتف الجهود الوطنية للضغط باتجاه انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من المواقع الخمسة التي لا يزال يحتلها، ووقف الاعتداءات المتكررة، واحترام السيادة اللبنانية.

وختم مؤكّدًا أن "المدخل الطبيعي لتحقيق الاستقرار والتعافي يكمن في استكمال الجيش اللبناني انتشاره على كامل الأراضي اللبنانية، وبسط الدولة سلطتها، وتأمين حاجات المواطنين كافة".
 
مواضيع ذات صلة
سلام يلتقي وفداً من كتلة الوفاء للمقاومة بعد الظهر
lebanon 24
03/07/2025 17:12:34 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد: في حربنا ضد العدو عايشنا تضامناً إنسانياً في لبنان لكننا لم نعايش وحدة وطنية ضده بكل أسف
lebanon 24
03/07/2025 17:12:34 Lebanon 24 Lebanon 24
مقارنة بين بيان "كتلة الوفاء" وكلام المسؤول الإيراني الرفيع
lebanon 24
03/07/2025 17:12:34 Lebanon 24 Lebanon 24
فوز لائحة التنمية والوفاء بكامل اعضائها مقابل صفر للائحة الوفاء للمقاومة في بلدة بدنايل
lebanon 24
03/07/2025 17:12:34 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:00 | 2025-07-03
09:49 | 2025-07-03
09:46 | 2025-07-03
09:40 | 2025-07-03
09:30 | 2025-07-03
09:27 | 2025-07-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24