فياض: كتلة الوفاء للمقاومة تدفع باتجاه التشريعات الإصلاحية رغم العراقيل

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ألقى عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب الدكتور كلمة خلال المجلس العاشورائي في بلدة ، تناول فيها الأوضاع الإصلاحية والسياسية في ، مشددًا على الجهود التي تبذلها الكتلة لدفع التشريعات الإصلاحية قُدمًا داخل المجلس النيابي، ولافتًا إلى دورها الفاعل في إقرار قوانين سابقة مرتبطة بمكافحة الفساد ورفع السرية المصرفية.وأشار إلى أن الكتلة قدمت مؤخرًا تصورًا بديلاً لمعالجة أزمة القطاع المصرفي وهيكلته، يُشكّل مخرجًا للتباين القائم بين مقاربة الحكومة من جهة، وتصور الذي يعارض مشروع الحكومة جذريًا من جهة أخرى.كما أكد فياض انتظار الكتلة لمشروع قانون المالية، الذي يعد أساسيًا لمعالجة ملف ودائع المواطنين، معتبرًا إياه "قضية وطنية كبرى ستُواجه بكل جدية واهتمام".وشدد على أن " "، عبر أدواره النيابية والوزارية، يمثل قوة إصلاحية فاعلة، وهو بصدد إعداد مجموعة من القوانين المتعلقة بالإصلاح الإداري والسياسي. وأكد فياض الحزب الدائم بالتعاون في كل ما يخص بناء الدولة، تطوير مؤسساتها، وتعزيز قدرتها على حماية السيادة وتأمين الاستقرار.إلا أن فياض اعتبر أن تحقيق هذا الاستقرار يبقى مرهونًا بتكاتف الجهود الوطنية للضغط باتجاه انسحاب من المواقع الخمسة التي لا يزال يحتلها، ووقف الاعتداءات المتكررة، واحترام السيادة .وختم مؤكّدًا أن "المدخل الطبيعي لتحقيق الاستقرار والتعافي يكمن في استكمال انتشاره على كامل الأراضي اللبنانية، وبسط الدولة سلطتها، وتأمين حاجات المواطنين كافة".