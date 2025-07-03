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لبنان

لمدة 72 ساعة.. "المالية" تعلن توقيف خدمة الـ Online لهذا السبب

Lebanon 24
03-07-2025 | 05:45
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أعلنت وزارة المالية انها ستضطر إلى توقيف خدمة الــ Online  لمدة 72 ساعة تبدأ اعتباراً من الساعة الواحدة من بعد ظهر نهار الجمعة 4 تموز الحالي ولغاية مساء الاحد ٦ تموز الحالي.
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ويأتي ذلك بسبب أعمال التحديث والتطوير التي تقوم بها على أجهزتها الالكترونية لتقديم خدمة أفضل للمكلفين.
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