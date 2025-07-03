لمدة 72 ساعة.. "المالية" تعلن توقيف خدمة الـ Online لهذا السبب

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أعلنت انها ستضطر إلى توقيف خدمة الــ Online لمدة 72 ساعة تبدأ اعتباراً من الساعة الواحدة ظهر نهار الجمعة 4 الحالي ولغاية مساء الاحد ٦ تموز الحالي.ويأتي ذلك بسبب أعمال التحديث والتطوير التي تقوم بها على أجهزتها الالكترونية لتقديم خدمة أفضل للمكلفين.