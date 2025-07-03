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لبنان

فرعية التربية تابعت درس تعديل قانون تنظيم الموازنات المدرسية

Lebanon 24
03-07-2025 | 06:58
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 عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة التربية الوطنية والتعليم العالي والثقافة، جلسة لها عند الساعة التاسعة من قبل ظهر اليوم برئاسة النائبة حليمة قعقور وحضور النواب: ادغار طرابلسي، اشرف بيضون، ايهاب حماده، بلال حشيمي،اديب عبد المسيح . ممثل وزارة التربية رئيس مصلحة التعليم الخاص  عماد الاشقر وشوكت حولا، وذلك لمتابعة درس اقتراح اقتراح القانون "الرامي الى تعديل أحكام القانون رقم 515 تاريخ 6 حزيران 1996 الذي يرمي إلى تنظيم الموازنة المدرسية ووضع أصول تحديد الأقساط المدرسية في المدارس الخاصة غير المجانية". 
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وعدلت اللجنة بعض مواد اقتراح القانون، وستكمل الخميس المقبل. 
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