فرعية التربية تابعت درس تعديل قانون تنظيم الموازنات المدرسية

عقدت المنبثقة عن لجنة التربية الوطنية والتعليم العالي والثقافة، جلسة لها عند الساعة التاسعة من قبل ظهر اليوم برئاسة النائبة وحضور النواب: ، ، ، ، . ممثل وزارة التربية رئيس مصلحة التعليم الخاص وشوكت حولا، وذلك لمتابعة درس اقتراح اقتراح القانون " الى تعديل أحكام القانون رقم 515 تاريخ 6 حزيران 1996 الذي يرمي إلى تنظيم الموازنة المدرسية ووضع أصول تحديد الأقساط المدرسية في المدارس الخاصة غير المجانية".

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وعدلت اللجنة بعض مواد اقتراح القانون، وستكمل الخميس المقبل.