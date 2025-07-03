بسبب إشكال حول تعبئة صهاريج مياه.. مقتل شخصين في بلدة كفردبش!

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أفادت مندوبة " " بأن خلافاً في بلدة كفردبش غربي بين مجموعة اشخاص حول تعبئة صهاريج مياه من بئر ارتوازي، أدّى الى تبادل اطلاق النار اسفر عن مقتل شخصين هما وعلي نزها نقلا الى .باشرت عناصر قوى الامن الداخلي في مخفر تحقيقاتها لكشف ملابسات عملية ابعاد جريمة القتل .