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لبنان

بسبب إشكال حول تعبئة صهاريج مياه.. مقتل شخصين في بلدة كفردبش!

Lebanon 24
03-07-2025 | 08:29
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن خلافاً في بلدة كفردبش غربي بعلبك بين مجموعة اشخاص حول تعبئة صهاريج مياه من بئر ارتوازي، أدّى الى تبادل اطلاق النار اسفر عن مقتل شخصين هما محمد سيف الدين وعلي نزها نقلا الى مستشفى رياق العام.
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باشرت عناصر قوى الامن الداخلي في مخفر شمسطار تحقيقاتها لكشف ملابسات عملية ابعاد جريمة القتل .
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