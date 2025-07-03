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لبنان

قائد الجيش عرض الاوضاع مع مدير مكتب وكالة الأمم المتحدة للهجرة

Lebanon 24
03-07-2025 | 08:38
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 استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه في اليرزة مدير مكتب وكالة الأمم المتحدة للهجرة في لبنان السيد ماتيو لوسيانو، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.
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