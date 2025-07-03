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لبنان

قوى الأمن تعلن أسماء المقبولين في مباراة التطوّع كضبّاط اختصاص.. إليكم النتائج

Lebanon 24
03-07-2025 | 08:51
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عمّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي، اليوم، أسماء المرشّحين المقبولين في مباراة التطوّع بصفة ضابط اختصاصي لصالحها، بعد الانتهاء من مراحل التقييم.

ودعت المديرية الراغبين بالاطّلاع على اللائحة الكاملة للأسماء إلى زيارة الرابط التالي: (اضغط هنا)
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