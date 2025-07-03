لجنة الشؤون الخارجية التقت السفير الفرنسي: دعم للجيش وتأمين حدود لبنان

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عقدت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين اجتماعًا اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب فادي علامة، مع السفير الفرنسي في هيرفيه ماغرو، بحضور أعضاء اللجنة.وأوضح علامة بعد اللقاء أن الاجتماع يندرج في إطار اللقاءات الدورية التي تعقدها اللجنة مع السفير الفرنسي، للاطلاع على الجهود التي تبذلها لدعم على مختلف المستويات.وأشار إلى أن تركز حول القرار الدولي 1701، وعدم العدو بتطبيق بنوده، لافتًا إلى أن السفير الفرنسي عرض الجهود التي تقوم بها بلاده لتفعيل هذا القرار وتنفيذه بشكل كامل.كما تناول البحث دعم فرنسا للجيش، حيث أشار علامة إلى قدمت الخرائط اللازمة لتحديد الحدود، والعمل جارٍ على المستوى الفني لتوضيح هذا الملف، بدءًا من الحدود البرية، وربما لاحقًا البحرية، وفق ما أوضح السفير ماغرو.وفي ما يتعلق بإعادة الإعمار، لفت علامة إلى أن الدعم الفرنسي في هذا المجال مرتبط بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة من قبل الدولة ، لا سيما في ما يتعلق بإصلاح القطاع المصرفي وإعادة هيكلة الهندسات المالية، وهي خطوات تُعوّل عليها فرنسا والمجتمع الدولي للمساهمة في عملية الإعمار.وأشار أيضًا إلى العمل على تأمين مبلغ 250 مليون دولار عبر ، ومن المنتظر عرضه على مجلس النواب، معتبرًا أن هذا التمويل يشكل عنصرًا مساعدًا في مسار الإعمار.أما في ما يخصّ عمل قوات "اليونيفيل"، فشدد علامة على حرص لبنان على تجديد مهمتها من دون تعديل، وهو ما يمثل الموقف الرسمي اللبناني، مع تأكيد دعم فرنسا لهذا التوجّه.وتطرّق اللقاء أيضًا إلى أوضاع وكالة "الأونروا" في ضوء تقليص تمويلها، حيث شدد علامة على أهمية استمرار دعم الوكالة نظرًا لوجود عدد كبير من اللاجئين في لبنان.واختُتم اللقاء بالتأكيد على مسألة السوريين، خاصة في ظل رفع ووجود حكومة في ، ما يُسقط الحجج التي تعيق عودتهم إلى بلادهم.