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لبنان

هذا جديد قضية "الكازينو"

Lebanon 24
03-07-2025 | 09:27
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أفادت معلومات "الجديد" عن أنّ إجتماعا يُعقد في هذه الأثناء لأعضاء مجلس إدارة كازينو لبنان للتداول حول تعيين رئيس جديد.
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وأشارت المعلومات إلى أنّ التوجه هو نحو تعيين مدير عام بالإنابة من بين أعضاء مجلس الإدارة لتسيير شؤون كازينو لبنان.
 
يأتي ذلك بعد توقيف رئيس مجلس إدارة "كازينو لبنان" رولان خوري على ذمة التحقيق في ملف ألعاب الميسر إلكترونيًا.
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