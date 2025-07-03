هذا جديد قضية "الكازينو"

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أفادت معلومات "الجديد" عن أنّ إجتماعا يُعقد في هذه الأثناء لأعضاء للتداول حول تعيين رئيس جديد.وأشارت المعلومات إلى أنّ التوجه هو نحو تعيين مدير عام بالإنابة من بين أعضاء لتسيير شؤون .