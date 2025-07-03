بلدية المروج تُذكّر بتدابير السير استعدادًا للمهرجان الصيفي

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أصدرت بلدية المروج تعميما تذكيريا بشأن مهرجانها الصيفي الذي سبق أن أعلنت عنه، والمقرر إقامته أيام الجمعة، السبت والأحد في 4 و5 و6 2025.ويأتي هذا التذكير حرصا على التنظيم والسلامة العامة، حيث دعت البلدية الأهالي والزوار إلى الالتزام بتدابير السير المتّخذة خلال أيام المهرجان، خاصةً لجهة *منع مرور الشاحنات في الساحة العامة* طيلة أيام الاحتفال.وأكدت البلدية "أن هذه الخطوة تأتي حفاظًا على السلامة العامة وسير المهرجان بسلاسة، متمنية من الجميع التعاون لضمان نجاح هذه الفعالية الثقافية والترفيهية التي تجمع أبناء البلدة وضيوفها".