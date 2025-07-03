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لبنان

بلدية المروج تُذكّر بتدابير السير استعدادًا للمهرجان الصيفي

Lebanon 24
03-07-2025 | 09:46
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أصدرت بلدية المروج تعميما تذكيريا بشأن مهرجانها الصيفي الذي سبق أن أعلنت عنه، والمقرر إقامته أيام الجمعة، السبت والأحد في 4 و5 و6 تموز 2025.
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ويأتي هذا التذكير حرصا على التنظيم والسلامة العامة، حيث دعت البلدية الأهالي والزوار إلى الالتزام بتدابير السير المتّخذة خلال أيام المهرجان، خاصةً لجهة *منع مرور الشاحنات في الساحة العامة* طيلة أيام الاحتفال.

وأكدت البلدية "أن هذه الخطوة تأتي حفاظًا على السلامة العامة وسير المهرجان بسلاسة، متمنية من الجميع التعاون لضمان نجاح هذه الفعالية الثقافية والترفيهية التي تجمع أبناء البلدة وضيوفها".
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