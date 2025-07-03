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لبنان

عقوبات أميركية جديدة على إيران وحزب الله.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
03-07-2025 | 10:31
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فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية اليوم عقوبات على سبعة مسؤولين كبار وكيان واحد مرتبط بالمؤسسة المالية التي يسيطر عليها حزب الله، القرض الحسن، والتي أدرجها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في عام 2007. وقد شغل هؤلاء المسؤولون مناصب إدارية عليا وسهلوا التهرب من العقوبات الأميركية، مما مكّن حزب الله من الوصول إلى النظام المالي الرسمي. ويؤكد إجراء اليوم التزام وزارة الخزانة بتعطيل مخططات حزب الله للتهرب من العقوبات ودعم جهود الحكومة اللبنانية، حسب موقع الخزانة الاميركية.
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وقال نائب وزير الخزانة مايكل فولكندر : "من خلال مناصبهم في القرض الحسن، سعى هؤلاء المسؤولون إلى طمس مصالح حزب الله في معاملات تبدو مشروعة في المؤسسات المالية اللبنانية، مما عرّض هذه البنوك لمخاطر كبيرة تتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وسمح لحزب الله بتحويل الأموال لمصلحته الخاصة" . وأضاف : "في حين يسعى حزب الله إلى جمع الأموال لإعادة بناء عملياته، تظل وزارة الخزانة ملتزمة بشدة بتفكيك البنية التحتية المالية للجماعة والحد من قدرتها على إعادة بناء نفسها".  

أضافت وزارة الخزانة الاميركية": يواصل إجراء اليوم الضغط على حزب الله، بناءً على العديد من الإجراءات التي تستهدف شبكات التمويل غير المشروعة للجماعة المتورطة في  التسهيلات المالية ومبيعات النفط وغيرها من  المشاريع التجارية.
 
كما اتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأميركية اليوم إجراءات ضد شبكات نقلت واشترت نفطًا إيرانيًا بمليارات الدولارات، استفاد منه فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، حسب تعبير المكتب.
 
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