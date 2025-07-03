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لبنان

اجتماع في السراي لبحث نتائج زيارة واشنطن وملف الفجوة المالية

Lebanon 24
03-07-2025 | 10:50
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اجتمع رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام في السراي الحكومي مع وزير المالية الأستاذ ياسين جابر، ووزير الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر البساط، حاكم مصرف لبنان السيد كريم سعيد.
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وخُصّص الاجتماع لمناقشة زيارة حاكم مصرف لبنان إلى واشنطن، والاجتماعات التي عقدها مع صندوق النقد الدولي. وكذلك تم استكمال البحث في ملف الفجوة المالية، وسبل التعامل معها ضمن إطار السياسات الإصلاحية التي تعمل الحكومة على دفعها قدمًا بالتنسيق مع الجهات المعنية.
 
 
موسى
 
 
واستقبل سلام سفير جمهورية مصر العربية في لبنان، سعادة السفير علاء موسى.

وتناول البحث المستجدات الراهنة، بالإضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين، والتحضيرات الجارية لعقد اللجنة العليا المشتركة اللبنانية–المصرية.
 
 
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