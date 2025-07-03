اجتماع في السراي لبحث نتائج زيارة واشنطن وملف الفجوة المالية

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موسى

واستقبل سلام سفير مصر العربية في لبنان، السفير علاء موسى.



وتناول البحث المستجدات الراهنة، بالإضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين، والتحضيرات الجارية لعقد اللجنة المشتركة اللبنانية– .

اجتمع الدكتور نواف سلام في السراي الحكومي مع الأستاذ ياسين جابر، ووزير الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر البساط، حاكم السيد كريم سعيد.وخُصّص الاجتماع لمناقشة زيارة حاكم مصرف إلى ، والاجتماعات التي عقدها مع . وكذلك تم استكمال البحث في ملف الفجوة المالية، وسبل التعامل معها ضمن إطار السياسات الإصلاحية التي تعمل الحكومة على دفعها قدمًا بالتنسيق مع الجهات المعنية.