يرق تابع التحضيرات الادارية واللوجستية للامتحانات الرسمية

Advertisement

عقد للتربية رئيس اللجان الفاحصة اجتماعات متتالية ضمت معاوني رئيس، ومقرر اللجان الفاحصة، بالإضافة إلى عدد من موظفي الوزارة المختصين، كلٌ بحسب مهامه الموكلة إليه، وذلك مع اقتراب موعد انطلاق الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة.وتركز البحث مع الفريق المسؤول عن مواكبة المرشحين من ذوي الصعوبات التعلمية والاحتياجات الخاصة، على متابعة التنسيق مع اللبناني، إضافة إلى تأمين مرشدين واختصاصيين نفسيين ضمن مراكز الامتحانات المخصّصة لهم.‎وتمت متابعة شؤون المرشحين ومراكز الامتحانات في المناطق كافة مع الفريق المعني، مع إيلاء اهتمام خاص للمناطق التي تعرّضت للعدوان .‎وضمن إطار هذه الاجتماعات، تمت متابعة موضوع التلاميذ الذين تقدموا بمراجعات لعدم تسلمهم بطاقات الترشيح للامتحانات لأسباب مادية نتيجة امتناع مدارسهم عن منحهم هذه البطاقات. وبناء عليه، قررت الوزارة منح هؤلاء المرشحين بطاقات بديلة بعد تقديم الطلب اللازم، على أن يتعهد المرشحون بتسوية أوضاعهم مع مدارسهم عبر المجالس التحكيمية المختصة.‎على صعيد آخر، أكد المدير العام ‎للتربية على التواصل الدائم واليومي مع قيادة والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي لضمان توفير الحراسة اللازمة لمباني مراكز الامتحانات الرسمية، والمبنى المركزي للوزارة ومراكز التصحيح.‎كما تبلّغ من الفريق التقني، معالجة كل المسائل الفنية المتعلقة بصيانة أجهزة الحاسوب والطابعات وغيرها، إضافة إلى متابعة الأمور اللوجستية والتشغيلية لضمان سير العمل بفاعلية. (الوكالة الوطنية)