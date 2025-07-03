ماذا استهدف الجيش الإسرائيلي في غاراته على الجنوب؟

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وقبل وقت، أفادت مندوبة " "، أنّ طائرات العدوّ الإسرائيليّ شنّت سلسلة غارات على .وبحسب المعلومات، استهدف طيران العدوّ المنطقة الواقعة بين بلدتيّ العيشية والمحمودية، إضافة إلى بلدة .كما أغارت طائرات العدوّ على أطراف بلدة .