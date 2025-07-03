Advertisement

لبنان

ماذا استهدف الجيش الإسرائيلي في غاراته على الجنوب؟

Lebanon 24
03-07-2025 | 12:19
A-
A+
Doc-P-1386315-638871674045623249.jpg
Doc-P-1386315-638871674045623249.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
افادت القناة 14 الإسرائيلية، مساء اليوم، أنّ "سلاح الجو الإسرائيلي هاجم عددا من الأهداف التابعة لحزب الله جنوبي لبنان بينها منصات لإطلاق الصواريخ". 
Advertisement

وقبل وقت، أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ طائرات العدوّ الإسرائيليّ شنّت سلسلة غارات على جنوب لبنان.
 
وبحسب المعلومات، استهدف طيران العدوّ المنطقة الواقعة بين بلدتيّ العيشية والمحمودية، إضافة إلى بلدة يحمر.
 
كما أغارت طائرات العدوّ على أطراف بلدة دير سريان.
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف عنصر ثالث من "حزب الله" بغارة جديدة على جنوب لبنان
lebanon 24
04/07/2025 03:03:08 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر بالجيش الإسرائيلي: نستهدف بالغارات على جنوب لبنان هدفا مهما (العربية)
lebanon 24
04/07/2025 03:03:08 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان24": غارة إسرائيلية تستهدف غارة جاهزة في بلدة طيرحرفا - جنوب لبنان
lebanon 24
04/07/2025 03:03:08 Lebanon 24 Lebanon 24
عن غارة أرنون... ماذا كشف الجيش الإسرائيلي؟
lebanon 24
04/07/2025 03:03:08 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:35 | 2025-07-03
16:30 | 2025-07-03
15:51 | 2025-07-03
15:51 | 2025-07-03
15:39 | 2025-07-03
15:33 | 2025-07-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24