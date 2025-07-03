عبد المسيح: الجيش يبقى الركيزة الأساس لوحدة الوطن وسلامته

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كتب النائب عبر حسابه على منصة "اكس": "قمتُ اليوم بزيارة معالي اللواء في مكتبه في اليرزة، حيث تناولنا خلال اللقاء التحديات تعاني منها قرى ، وبحثنا سبل التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في سبيل دعم ، وتعزيز دورها الأساسي في حماية الاستقرار الداخلي وحفظ الأمن.جددت تأكيدي أن يبقى الركيزة الأساس لوحدة الوطن وسلامته، وأن دعمه واجب وطني لا مساومة عليه، خصوصاً في ظل الظروف الصعبة التي تمرّ بها البلاد.كل الشكر لمعالي الوزير منسى على سعة صدره وحرصه الدائم على تفعيل التعاون البنّاء لما فيه ومؤسساتها".