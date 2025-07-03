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لبنان
عبد المسيح: الجيش يبقى الركيزة الأساس لوحدة الوطن وسلامته
Lebanon 24
03-07-2025
|
12:42
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كتب النائب
اديب عبد المسيح
عبر حسابه على منصة "اكس": "قمتُ اليوم بزيارة معالي
وزير الدفاع الوطني
اللواء
ميشال منسى
في مكتبه في اليرزة، حيث تناولنا خلال اللقاء التحديات تعاني منها قرى
الشمال
، وبحثنا سبل التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في سبيل دعم
المؤسسة العسكرية
، وتعزيز دورها الأساسي في حماية الاستقرار الداخلي وحفظ الأمن.
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جددت تأكيدي أن
الجيش اللبناني
يبقى الركيزة الأساس لوحدة الوطن وسلامته، وأن دعمه واجب وطني لا مساومة عليه، خصوصاً في ظل الظروف الصعبة التي تمرّ بها البلاد.
كل الشكر لمعالي الوزير منسى على سعة صدره وحرصه الدائم على تفعيل التعاون البنّاء لما فيه
مصلحة الدولة
ومؤسساتها".
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