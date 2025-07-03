Advertisement

لبنان

عبد المسيح: الجيش يبقى الركيزة الأساس لوحدة الوطن وسلامته

Lebanon 24
03-07-2025 | 12:42
A-
A+
Doc-P-1386331-638871686419582066.png
Doc-P-1386331-638871686419582066.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتب النائب اديب عبد المسيح عبر حسابه على منصة "اكس": "قمتُ اليوم بزيارة معالي وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى في مكتبه في اليرزة، حيث تناولنا خلال اللقاء التحديات  تعاني منها قرى الشمال، وبحثنا سبل التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في سبيل دعم المؤسسة العسكرية، وتعزيز دورها الأساسي في حماية الاستقرار الداخلي وحفظ الأمن.
Advertisement

جددت تأكيدي أن الجيش اللبناني يبقى الركيزة الأساس لوحدة الوطن وسلامته، وأن دعمه واجب وطني لا مساومة عليه، خصوصاً في ظل الظروف الصعبة التي تمرّ بها البلاد.

كل الشكر لمعالي الوزير منسى على سعة صدره وحرصه الدائم على تفعيل التعاون البنّاء لما فيه مصلحة الدولة ومؤسساتها".
 
مواضيع ذات صلة
عبد المسيح: حاولت أن أبقى على توافق وأنا اخترت المشروع لا الأشخاص
lebanon 24
04/07/2025 03:03:31 Lebanon 24 Lebanon 24
مدينا التفجير في سوريا.. الرئيس عون: وحدة الشعب السوري تبقى الأساس لمنع الفتنة ووأدها في مهدها
lebanon 24
04/07/2025 03:03:31 Lebanon 24 Lebanon 24
اللواء شقير في عيد قوى الأمن: أنتم ركيزة الوطن وضمانة استقراره
lebanon 24
04/07/2025 03:03:31 Lebanon 24 Lebanon 24
بدر: لبنان يجب أن يبقى محيّداً وندعو إلى التعقّل لحماية الوطن
lebanon 24
04/07/2025 03:03:31 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:35 | 2025-07-03
16:30 | 2025-07-03
15:51 | 2025-07-03
15:51 | 2025-07-03
15:39 | 2025-07-03
15:33 | 2025-07-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24