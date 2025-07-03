جعجع ناقش مع إعلاميين قانون الانتخابات والتطورات المحلية والإقليمية

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التقى "القوات اللبنانيّة" في معراب، لساعتين من الوقت، إعلاميين من مختلف الوسائل الإعلامية.وجرى التداول في شتى المواضيع السياسيّة ولا سيّما قانون الإنتخابات والمستجدات على الساحتين اللبنانيّة والاقليميّة. (الوكالة الوطنية)